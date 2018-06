In neuen Trikots erfolgreich

Anzeige

Osterburken.Mit etwa 800 000 Teilnehmern ist „Jugend trainiert für Olympia“ der größte Schulsportwettbewerb der Welt. Auch die Realschule Osterburken (RSO) ist jedes Jahr in verschiedenen Sportarten erfolgreich mit dabei. Die Schüler die haben so die Möglichkeit, ihr sportliches Talent auch überregional zu beweisen. Bisher war es so, dass die Teams nicht in einem einheitlichen Outfit antreten konnten.

Damit ist jetzt Schluss. Dank des Fördervereins der RSO kann sich die Schule in einem neuen Dress präsentieren. Die Farben Rot/Weiß wurden den Farben der Stadt Osterburken entnommen. Das Schuhhaus Leitz war bei der Auswahl und der Beflockung mit dem Schullogo ein kompetenter Ansprechpartner. Die Fußballer der Jahrgänge 2004 und jünger durften nach erfolgreichen Spielen in Hardheim und Sinsheim zum RP-Finale vor einigen Tagen im neuen Trikot nach Pforzheim. Auch hier ging das Team ungeschlagen als Sieger hervor und ist die beste Mannschaft in seiner Altersklasse im Regierungsbezirk. Ein Dankeschön ging an den Sportverein Osterburken, der die Fahrten zu den Wettkampfstätten möglich machte, indem er den Vereinsbus kostenfrei zur Verfügung stellte.