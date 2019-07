In Osterburken ein eigenes Heim errichtet

Osterburken.Das Jubelpaar Alfred und Siegrid Lenkl, geborene Stürznickel, feiert an diesem Donnerstag das Fest der „diamantenen“ Hochzeit. Beide haben in ihrem Leben, insbesondere als Kinder, Schreckliches erlebt. Noch immer denkt die Jubilarin mit Angst an die Bombenangriffe der alliierten Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg auf ihre Heimatstadt Mühlheim/Ruhr zurück und der Jubilar an die Vertreibung aus seiner Heimat Mähren/Tschechei, im Jahr 1946.

Heute fühlen sie sich wohl und geborgen in ihrem großen Haus, in dem noch die Familie ihres Sohnes, Enkel und Urenkel wohnen. „Das macht uns große Freude, zusammen mit der Familie unseres Sohnes, die uns sehr unterstützt, zu leben. Es kümmern sich alle rührend um uns“, so die Jubilarin im Gespräch mit den FN. Kochen, Backen, Stricken und Tanzen sind noch heute die großen Leidenschaften von Siegrid Lenkl. Das Hobby des Jubilars ist nach wie vor die Gartenarbeit, das Lesen der Tageszeitung und der Zeitschrift „Der Südmährer“.

Siegrid Lenkl erblickte am 6. Januar 1940 in Mühlheim das Licht der Welt. Zusammen mit zwei Geschwistern wuchs sie auf. Als Kind verbrachte sie manchmal mehrere Nächte im Bombenkeller. Da es nicht viel zu essen gab, litt sie an Unterernährung, so die Jubilarin im Gespräch. Im Jahr 1946 kam sie in die katholische Mädchenschule. Nach Beendigung dieser Schule absolvierte sie die „Höhere Handelsschule“.

Am 1. August 1959 geheiratet

Um diese bezahlen zu können, arbeitete sie im Haushalt einer Apothekerfamilie. Von 1955 bis 1958 erlernte sie den Beruf der Bürokauffrau. Am 1. August 1959 heiratete sie in der „Herz-Jesu-Kirche“ in Mühlheim Alfred Lenkl, den sie bereits im Jahr 1955 kennengelernt hatte.

Nach der Hochzeit zog das Paar zur Mutter der Jubilarin nach Eubigheim im damaligen Landkreis Buchen. Dort wohnten sie mit ihren zwei Kindern bis 1962.

Bereits 1960 hatten sie in Osterburken in der Legionstraße begonnen, ein eigenes Haus zu bauen, wo sie noch heute leben.

Von 1962 bis 1965 war Siegrid Lenkl neben der Erziehung ihrer Kinder mit dem Austragen der Fränkischen Nachrichten beschäftigt. Von 1970 bis zur Rente im Januar 1990 war sie in einem Architekturbüro angestellt.

Alfred Lenkl wurde am 25. April 1935 in Unter-Tannowitz in Südmähren geboren. Zusammen mit einem Bruder wuchs er in seinem Heimatdorf auf.

Im Jahr 1946 wurde er mit seiner Mutter und Bruder vertrieben. Sein Vater blieb im Zweiten Weltkrieg verschollen. Nach der Vertreibung war Moosach bei Gräfing/Oberbayern/Kreis Ebersberg seine erste Anlaufstelle.

Er wurde in die dritte Schulklasse aufgenommen. Im Jahr 1949 verließ er die Schule und es schloss sich eine Tischlerlehre an. Nach der Lehre wurde dem Jubilar eine gut bezahlte Stelle in der Zeche „Konkordia“ in Duisburg angeboten. Diese Stelle nahm er an. Nach einem Arbeitsunfall verließ er die Zeche wieder und war bis zur Heirat als Tischler tätig.

Nach seinem Umzug nach Eubigheim absolvierte er in Abendkursen im Mai 1961 die Prüfung zum Schreinermeister. Danach führte er von 1965 bis 1970 die Schreinereiwerkstatt von Edmund Schieß in Osterburken.

Im Anschluss war er bei verschiedenen Firmen auf Montage als Schreinermeister beschäftigt und zuletzt bis zur Rente bei der Firma „Sody“ in Merchingen.

Zum heutigen Ehrentag gratulieren zwei Kinder, Schwiegersohn, Schwiegertochter, fünf Enkel und drei Urenkel.

