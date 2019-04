In Theorie und Praxis Können unter Beweis gestellt

Osterburken.14 Mitglieder der Feuerwehren Billigheim, Buchen, Elztal, Osterburken, Ravenstein, Seckach sowie der Werkfeuerwehr Magna schlossen am 13. April mit einem guten Prüfungsergebnis den 38 Stunden dauernden Lehrgang zum Maschinisten ab.

Das Ausbilderteam, bestehend aus Alexander Essig, Klaus Stang, Thomas Stark, Rudolf Späth und Christian Albrecht, vermittelte erfolgreich das notwendige Wissen zu den unterschiedlichsten Themen.

In den praktischen Unterrichtseinheiten wurde das zuvor erworbene Fachwissen in die Tat umgesetzt. Die praktische Abschlussprüfung fand an der Kirnau statt.

Wissen festigen

Im Sportheim des SV Osterburken, wo der Lehrgangsabschluss stattfand, beglückwünschte Lehrgangsleiter Alexander Essig die Teilnehmer zur bestandenen Prüfung und gab ihnen den Tipp, das vermittelte Wissen nun auch zu festigen.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Häring ging auf den Verlauf des Lehrgangs ein und betonte, dass die Teilnehmer mit dieser Ausbildung die Grundlage für die weitere wichtige Feuerwehrarbeit geschaffen hätten. Für die Wehr sei es immer wichtig, gut ausgebildete Maschinisten zu haben. Sein Dank galt allen Lehrgangsteilnehmern sowie dem Ausbilderteam.

Bernd Häring überreichte die Lehrgangsurkunde an: Patrick Bopp (Katzental), Thomas Schmitt, Manuel Berner (beide Eberstadt), Michael Egenberger (Waldhausen), Dennis Schäfer (Neckarburken), Sascha Hanak, Kristof Kolbenschlag (beide Werkfeuerwehr Magna), Lucas Heilmann, Simon Gehrig, Fabian Gehrig (alle Hemsbach), Georg Schmidt (Schlierstadt), André Essig (Osterburken), David Stock (Ballengerg) und Gerry Zeller (Zimmern).

