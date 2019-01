„Innenstadtentwicklung zügig in Angriff nehmen“

„Die Entwicklung der Innenstadt rund um die Friedrichstraße muss in diesem Jahr offensiv angegangen werden. Bahnhof, Stadtgarten, Baulandhalle und Marktplatz sind zentrale Punkte für die Gesamtstadt, die erheblich zum Stadtbild beitragen.

Mutiges Vorangehen

Ein mutiges Vorangehen der Stadt bietet hier Lösungsmöglichkeiten für Einzelhandel, Gastronomie und auch für den angespannten Wohnungsmarkt.

Die SPD-Fraktion freut sich, dass durch zahlreiche Baumaßnahmen, wie unter anderem dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses oder der Neugestaltung des Alten Friedhofs in Osterburken, der energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle in Schlierstadt, den Dorfentwicklungsmaßnahmen in Bofsheim und der Wasserspielanlage für den Kindergarten Hemsbach, wichtige Projekte in allen Ortsteilen verwirklicht werden.

Um für die unbefriedigende räumliche Situation in unseren Kindergärten Abhilfe zu schaffen, fordert die SPD-Fraktion noch für dieses Jahr einen Plan für einen Neubau an geeignetem Standort.

Gleiches gilt für die vielen maroden Straßen, von denen auch im Jahr 2019 nur einige erneuert werden können.

Nicht nur bei diesem Thema würden sich weitere, gezielte Investitionen mittelfristig auszahlen.“ mem

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019