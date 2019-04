Intakte, große Familie betreut nicht nur den Pferdesport erfolgreich

Osterburken.Die Pferdefreunde Osterburken stellten sich bei ihrer Jahreshauptversammlung am Freitag im Hotel „Märchenwald“ als eine intakte, große Familie dar, deren Mitglieder erfolgreich den Pferdesport betreiben. Der Verein mit seinen 183 Mitgliedern wachse kontinuierlich.

Vorsitzende Stephanie Mücke blickte auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Die stetig ansteigende Mitgliederzahl, sei auf eine erfolgreiche Jugendarbeit zurückzuführen. Die täglichen Reit- und Longenstunden seien neben dem „PUKI“ (Pferd und Kind integriert für die Jüngsten) die Hauptaufgaben des Vereins.

Das Jahr 2018 begann mit den Fastnachtsumzügen in Merchingen und Osterburken. Am 1. Mai wurde nach einem gemeinsamen Ausritt ein Grillfest veranstaltet. Die Reitschüler und Mitglieder haben verschiedene Turniere und Reitertage besucht. Besonders zu erwähnen seien die Turniere, die zum NOK-Cup gehören.

Die Mitglieder haben gute Ergebnisse erzielt, unter anderem bei folgenden Turnieren: Öhringen: Beatrice Karle 3. Platz A-Dressur; Kupferzell-Löcherholz: Julia Neuberger 2. Platz A-Dressur; NOK-Cup Osterburken: Mara Fritz 2. Platz E-Dressur und 3. Platz Dressurreiter A, Julia Neuberger 2. Platz Dressurreiter A und 3. Platz in der A-Dressur; NOK-Cup Mosbach: Mara Fritz 2. Platz E-Dressur, 2. Platz Springreiten; NOK-Cup Schefflenz: Beatrice Karle 2. Platz A-Dressur und Mara Fritz 3. Platz E-Dressur.

„Die Nennungszahl am Ende der Nennfrist für den NOK-Cup in Osterburken mit Abschlussveranstaltung raubte uns im September den Atem, weil wir doppelt so viele Nennungen in den Dressurprüfungen wie im letzten Jahr hatte“, so die Vorsitzende. Da wir diese nicht an einem Tag unterbringen konnten, wurden in guter Zusammenarbeit mit Bertram und Heike Karle ein weiterer Reitplatz und ein Abreiteplatz für den Reiterwettbewerb erstellt. Neben den zahlreichen Startern bei den Dressuren und Springprüfungen wurden zahlreiche Besucher mit dem Rahmenprogramm, Parcoursfahren mit dem Bulldog, Bogenschießen und Ponyreiten begeistert.

Ein Dressur- und Springlehrgang wurde abgehalten. Mit einem Neujahrsritt und gemütlichem Beisammensein ließ man das alte Jahr ausklingen, so Stephanie Mücke abschließend.

Schriftführerin Karen Münster informierte über sechs Vorstandssitzungen. Jugendvertreterin Beatrice Karle betonte, dass ein breitgefächertes Angebot über das Jahr hinweg stattgefunden habe. Beim „PUKI“ werde den Kleinsten die Möglichkeit gegeben, den ersten Kontakt mit dem Pferd aufzunehmen. An den abwechslungsreichen Tagen hatten 32 Kinder großen Spaß. Ein geführter Ausritt mit Picknick auf dem Wemershof sei ein Erlebnis gewesen. Im August fand das Reitwochenende für die etwas größeren Reitschüler statt. Am Ferienprogramm der Stadt Osterburken beteiligte sich der Verein ebenfalls. Es wurden 27 Kinder auf dem Pferdehof Karle willkommen geheißen. Das Reitwochenende wird in diesem Jahr vom 19. bis 21. Juli durchgeführt.

Schatzmeisterin Julia Bremberger legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Jennifer Stumpf und Klaus Jenninger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Bürgermeister Galm dankte dem Verein für die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens. Bei den Pferdefreunden seien der Sport und die Geselligkeit eng verbunden. Weil dies funktioniere, habe der Verein auch einen stetigen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden von der Vorsitzenden Ann-Kathrin Dörr, Lara-Sophie Dörr, Lisa-Marie Dörr und Larissa Graser geehrt. Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes gab die Vorsitzende bekannt, dass der NOK-Cup mit Abschlussveranstaltung vom 13. bis 15. September durchgeführt werde.

Am 15. und 16. Juni wird ein Jugendförderlehrgang mit Robert Oswald veranstaltet. jüh

