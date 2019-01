Interesse für Natur und Umwelt wecken

Osterburken.Der Obst- und Gartenbauverein Osterburken, Natur und Umwelt (OGV), hat im vergangenen Vereinsjahr Großes geleistet, denn er konnte seine gesteckten Ziele verwirklichen: den Erhalt von Streuobstwiesen, die einen idealen Lebensraum für Vögel und Insekten bieten, die Durchführung von Fachveranstaltungen über den Obst- und Gartenbau und das Wecken des Interesses für Natur und Umwelt.

Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Sportheim des SV Osterburken wurde Bilanz gezogen. Als beispielhaft darf die Sammelaktion von Äpfeln mit einer Schulklasse der Schule „Am Limes“ bezeichnet werden.

Die von Ehrenmitglied Rudi Schmitt durchgeführte Sortenausstellung von Äpfeln und Birnen in der Baulandhalle stieß auf großes Interesse. Aktiv waren Mitglieder auch im Landesschulzentrum für Umwelterziehung am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim, wo sie Beerenbeete von Unkraut befreiten und Wegbefestigungen herstellten. Das gute Miteinander, die Geselligkeit und Pflege der Freundschaft zeichnen diesen Verein aus.

Vorsitzender Alfred Bloos blickte auf zahlreiche Veranstaltungen zurück. Darunter der Öschberg-Schnittkurs in Roigheim, der Vortrag über „Mikroorganismen“, die Informationsveranstaltung im ZG-Markt über Garten- und Rasendünnung, der Obstbaumschnittkurs, der Veredlungskurs, die Blütenwanderung durch Streuobstbestände, die Pomologenschnittmaßnahme, die Teilnahme am Pomologenstammtisch und der Sträucherschnittkurs.

25 Mitglieder nahmen in den neuen Vereins-Polo-Shirts beim. Im August fand der mehrtägige Jahresausflug statt. Erinnert wurde an den Mondscheintreff, die Beteiligung am Ferienprogramm und die große Sortenausstellung von Äpfeln und Birnen. Im Oktober fand eine Sammelaktion von Äpfeln mit der Klasse 9a der Schule „Am Limes“ statt, beim „Goldenen Herbst“ war der Verein mit einem „Obstlerstand“ vertreten, beim „Obstlerabend“ im Sportheim referierte der Direktor vom blühenden Barock Ludwigsburg, Volker Kugel, über das Thema „Rund ums Gartenjahr“. Im November stand die Teilnahme am Winterschnittkurs auf dem Programm, im Dezember der Besuch des Pomologenstammtischs sowie die Teilnahme am Osterburkener Weihnachtsmarkt.

Der monatliche Stammtisch im „Schwanen“ wird im Durchschnitt von 20 Personen besucht. Die „Obstlerblüten“, der Männerchor des Vereins unter der Leitung von Josef Stahl, sangen vier Geburtstagsständchen und umrahmten im März einen Gottesdienst in der Hemsbacher Kirche, bei dem an verstorbene Mitglieder gedacht wurde. Alfred Bloss ehrte Chorleiter Josef Stahl, der den Chor seit 15 Jahren leitet. Er dankte ihm für seine Tätigkeit, für die er das Gespür und Geduld habe, und freute sich mit ihm, dass dieser kleine, aber feine Chor öffentliche Auftritte mit Bravour meistern könne.

In Sachen „Alter Friedhof“ erklärte der Vorsitzende, dass der Gemeinderat im September die Verwaltung beauftragt habe, dessen Umgestaltung einzuleiten. Darüber hinaus habe die Stadt einen Zuschuss beim „Leader-Programm“ beantragt. Im November wurde das Projekt beim Ausschuss „Badisch-Franken“ durch Bürgermeister Jürgen Galm, die Schule „Am Limes“, vertreten durch Marcel Tarrey und drei Schüler, sowie Vorsitzenden Bloos mit einer Bilderpräsentation vorgestellt. Es wurde beschlossen, dass das vorgesehene Kooperationsprojekt „Bürgerpark“ mit Schulgarten und Obstanlage (alte Sorten) förderungsfähig sei. Der OGV werde sich mit der Bepflanzung und Pflege der Obstbäume mit einbringen, so Vorsitzender Bloos.

Im Anschluss legte Wolfgang Köhler die Einnahmen und Ausgaben offen und freute sich über den Mitgliederzuwachs. Zurzeit gehören 202 Mitglieder dem Verein an. Josef Schröpfer und Josef Stahl bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

In seinem Grußwort bezeichnete das Stadtoberhaupt den OGV als ein Erfolgsmodell. Der Verein zeige Präsenz und Geschlossenheit. Es werde fachlich und gesellig viel bewegt.

Bei seiner Vorschau auf das Jahr 2019 ging der Vorsitzende auf verschiedene Termine ein, unter anderem auf den viertägigen Jahresausflug zur Tulpenblüte nach Holland. Organisator Matthias Becker machte dazu Ausführungen. Mit einer Bilderpräsentation über Aktivitäten im vergangenen Jahr, zusammengestellt und vorgeführt von Wolfgang Köhler, klang die Versammlung aus. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019