Jahresfehlbetrag statt Jahresgewinn ausgewiesen

Osterburken.Keine größeren Besonderheiten beinhaltete die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Osterburkener Gemeinderats, die am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses stattfand.

Einstimmig erfolgte die Anerkennung der Niederschriften der öffentlichen Gemeinderatssitzungen vom 24. September und 15. Oktober. Nach der Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung vom 15. Oktober und der Bürgerfragestunde – es gab keine Wortmeldungen – befasste sich das Gremium mit der Wasserversorgung.

Der Geschäftsführer, Adelsheims Kämmerer Rainer Schöll, berichtete zunächst über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 und stellte den neuen Haushalt 2019 der Wasserversorgung Bauland vor.

Unter dem Strich müsse man im Abschluss 2017 einen Jahresfehlbetrag von 42 581 Euro ausweisen. „Er ist deutlich schlechter als im ursprünglichen Plan vorgesehen ausgefallen, denn da war man noch von einem Jahresgewinn von rund 14 000 Euro ausgegangen.“ Dieses Ergebnis sei laut Schöll auf verschiedene Besonderheiten im Jahresverlauf zurückzuführen, welche er ausführlich begründete.

Nach vier finanziell erfolgreichen Jahren entstand diesmal ein Minusbetrag, der aber mit den Mehreinnahmen aus dem Vorjahr verrechnet wird, so dass die Wasserversorgung weiterhin finanziell auf guten Füßen steht. Die Bilanzsumme lag mit 390 000 Euro ähnlich hoch wie im Vorjahr 2016. An Verbindlichkeiten weist die GmbH derzeit 271 000 Euro aus.

Wie im Ansatz für den Haushaltsplan 2019 deutlich zu sehen ist, werden sich die Zahlen wesentlich verbessern. Es wird wieder mit einem Jahresgewinn von 14 000 Euro gerechnet.

Zum Finanzplan bis zum Jahre 2022 sagte Geschäftsführer Schöll, dass keine Kreditaufnahmen notwendig werden. Nach mehreren Rückfragen aus dem Gremium zum Rechnungsergebnis 2017 und zum Haushaltsplan 2019 genehmigte der Gemeinderat beide Zahlenwerke. Darüber hinaus wurde Bürgermeister Jürgen Galm ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung am 6. Dezember für die Stadt seine Zu-stimmung zu geben.

Der Technische Betriebsleiter Klaus Bühler informierte über die umfangreiche Arbeit der Wasserversorgung im fast abgelaufenen Jahr 2018. Die Wasserversorgung Bauland besteht seit dem 1. August 2005 und betreut die fünf RIO-Gemeinden Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach – und seit dem 1. April des laufenden Jahres zusätzlich noch die Gemeinde Roigheim – also insgesamt rund 24 000 Einwohner.

Das oberste Ziel sei es immer, eine einwandfreie Wasserqualität für die Bevölkerung zu liefern – und dass immer ausreichend Trinkwasser zur Verfügung steht.

Sehr erfreulich sei, dass es in diesem Jahr zu keinerlei Beanstandungen kam. Die Zusammenarbeit der sechs Wassermeister untereinander bezeichnete Bühler als sehr gut.

Die Wasserversorgung betreute 2018 wieder mehrere Baustellen in der Stadt, wie die Leitungen in Schlierstadt, Hemsbacher Straße, Bofsheimer Weg II. Im Stadtgebiet Osterburken waren in diesem Jahr bisher 29 Rohrbrüche angefallen, sowie die zusätzliche Abstellung von Wasser bei defekten Absperrventilen, rund 80 Schieber.

