Jahrzehntelang Engagement gezeigt

Osterburken.Das Schuljahresende bedeutet auch immer Abschied nehmen. Das war auch beim Ganztagsgymnasium Osterburken so, als in einer Feier am Dienstagabend vier Lehrer in den Ruhestand verabschiedet wurden.

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel dankte den „Abgängern“ für ihr stets großes Engagement für die Schule und die Schulgemeinschaft. Mit Oberstudienrätin Waltraut Hagen, Oberstudienrätin Ingrid Ziegelhofer, Oberstudienrat Günter Trumpp und Studiendirektor Joachim Bommer verliere die Schule sehr geschätzte Lehrer, so die Leiterin.

Diese hätten in den teilweise bis zu vier Jahrzehnten ihrer Tätigkeit am GTO die Schule begleitet und sowohl ihre Fachbereiche als auch das Kollegium vorangebracht. Sie alle hätten sich als Lehrer, Kollegen und zum Teil als Fach- und Abteilungsleiter um das GTO verdient gemacht.