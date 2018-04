„Jeder Einsatz ist von hoher Belastung“

Anzeige

Osterburken.Insgesamt neun Teilnehmer aus den Feuerwehren Adelsheim, Billigheim, Fahrenbach, Ravenstein, Seckach, Osterburken und dem THW Adelsheim schlossen am Samstag mit einem guten Prüfungsergebnis den 25 Ausbildungsstunden umfassenden Lehrgang, bestehend aus einem theoretischen und praktischen Teil zum Atemschutztgeräteträger erfolgreich ab.

Wissen vermittelt

Das Ausbilderteam, mit Peter Schmitt, Markus Stang, Marcel Ebel und Florian Heck, vermittelte erfolgreich das notwendige Wissen zu den unterschiedlichsten Themen an die Lehrgangsteilnehmer.

Zum Lehrgangsabschluss im Feuerwehrgerätehaus Osterburken begrüßte Stadtkommandant Peter Schmitt neben den Kommandanten und Abteilungskommandanten der jeweiligen Feuerwehren insbesondere die Teilnehmer. Schmitt blickte nochmals auf den Verlauf dieses praxisorientierten Feuerwehrlehrgangs zurück, in dem hauptsächlich auch die Handhabung des Atemschutzgerätes gelehrt und geübt wurde. Die Themen Atemdichte, Atmung und das Einsatzverhalten wurde behandelt. Die Lehrgangsteilnehmer, so Schmitt, haben es am eigenen Leib erfahren, wenn man mit einem Atemschutzgerät unterwegs und im schwierigen Einsatz ist, was eine hohe körperliche Belastung für jeden einzelnen darstellt. Der Lehrgang endet mit einem sogenannten Leistungsnachweis und einem Übungsdurchgang an der Atemschutzübungsanlage Walldürn, der am Morgen des Abschlusstages erfolgte. Die Ausbildungsziele wurden erreicht, und die Leistungen der Teilnehmer bezeichnete Kommandant Schmitt als gut. Er bat die neuen Atemschutzträger, für den Einsatz fit zu bleiben und an Übungen teilzunehmen, denn im Einsatz werde das erlernte Können gefragt sein.