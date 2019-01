Jugendliche aus dem „Bauwagen“ helfen überall mit

Hemsbach.Die Jahresabschlusssitzung des Hemsbacher Ortschaftsrates mit großem Jahresrückblick in Wort und Bild stieß auf großes Interesse. Ortsvorsteher Groß zeigt sich sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr und dem Erreichten.

Der kleinste Ortsteil ist aktiv

„Ich freu mich sehr über die große Anzahl von Zuhören in der letzten Sitzung im Jahr 2018, zeigt es doch das Interesse der Hemsbacher an den verschiedenen Aktivitäten und Themen, die der kleinste Ortsteil in diesem Jahr erlebt hat“, so der Ortsvorsteher.

Im Anschluss an die Anerkennung der Niederschrift der letzten Sitzung und der Behandlung eines Bauantrages folgte ein kurzer Einblick in die Statistik. Der Ortschaftsrat traf sich im Jahr 2018 zu sieben Sitzungen, zwei kurzfristigen Besprechungen, zwei Begehungen sowie zu mehreren Veranstaltungen.

„Wieder ein Jahr mit vielen verschiedenen Themen und Veränderungen, die wir gemeinsam gemeistert haben“, so Groß. Ein großer Teil konnte umgesetzt, beziehungsweise vorbereitet werden, oder sei noch aktiv in der weiteren Umsetzung. Der Ortschaftsrat Hemsbach habe zusammen mit der Bevölkerung wieder einige Projekte durchgeführt, die zwar immer sehr zeitintensiv gewesen seien, aber nach erfolgreichem Abschluss doch eine Bereicherung für die Allgemeinheit darstellten, resümierte der Ortsvorsteher.

Ein wichtiges Ereignis 2018 stellte das 25-jährige Bestehen des Kindergartens dar, zählte Groß neben vielen weiteren Aktivitäen auf. Dieses Jubiläumsfest sei mit Hilfe der Hemsbacher Dorfgemeinschaft und dem Kindergarten hervorragend durchgeführt worden. „Ein tolles Fest mit vielen Besuchern und abschließend einer Spende von 1400 Euro an den Kindergarten durch die Dorfgemeinschaft haben das gute Miteinander in dem kleinen Dorf im Rinschbachtal gezeigt“, war der Ortsvorsteher überzeugt. Die Entwicklung des Kindergartens in Hemsbach sei sehr positiv. Der Kindergarten sei sehr gut besucht und seit letztem Jahr werde drei Mal in der Woche ein Mittagessen angeboten. Diese Angebote seien hervorragend angenommen worden.

Der Helfertag im September „Wir schaffen was“ war mit über 30 Helfern und der Fertigstellung des Bereichs der Wasserentnahme sowie dem Pflastern des Bereichs der Schubkarren und des Friedhofequipments ein weiterer Meilenstein des ehrenamtlichen Wirkens. Der Bauwagen Hemsbach (Hemsbacher Jugend) habe sich zu 100 Prozent eingebracht und sei an allen ehrenamtlichen Aktionen beteiligt gewesen. Stellvertretend für das Bauwagen Team dankte er den beiden Jugendsprechern Stefan Schwab und Jonas Gehrig mit einem Gutschein für ihr Engagement.

Die Feuerwehrhauptversammlung, die wieder mit der Jugendfeuerwehr stattfand, habe im Zeichen der Kameradschaft gestanden. Es wurden Beförderungen und Aufnahmen in die Erwachsenenwehr ausgesprochen. Die Wehr sei bestens aufgestellt, bescheinigte Groß, der den Kameraden für Ihre umfangreiche Arbeit und die Bereitschaft, sich weiter zu bilden, dankte. Rückblickend stellte Ortsvorsteher Groß fest, dass die Haushaltsthemen aus 2018 zum größten Teil abgeschlossen seien. Hier sei unter anderem der Familienplatz zu nennen, der sehr gelungen ist. Die Restarbeiten werden 2019 fertiggestellt. Wlan sei nun im gesamten Ortskern flächendeckend bis zum Bauwagen verfügbar.

Für den Haushalt 2019 stehen weitere kleinere Maßnahmen zur Stärkung der Attraktivität und Aufwertung des Ortsteiles an, bei gleichzeitiger Einbindung der Bevölkerung in diese Projekte, führte Ortsvorsteher Groß aus. Dies seien unter anderem die energetische Sanierung des Daches des Feuerwehrgebäudes, sowie weitere kleinere Maßnahmen. Er bedankte sich bei seinem Gremium für das gute Miteinander und die gute Unterstützung in allen Themen rund um Hemsbach. Weiter dankte er allen, die zum Wohle des Stadtteils Hemsbach und seiner Bürger ihren Beitrag geleistet haben. Stellvertretend nannte er Hildegard Blatz für jetzt schon 47 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit.

Stellvertretender Ortsvorsteher Heiko Keller überreichte im Namen des Ortschaftsrates ein Präsent an Ortsvorsteher Christoph Groß und ein Blumengebinde an Anja Groß und übermittelte die Grüße des Ortschaftsrates. Bürgermeister Jürgen Galm lobte die Bereitschaft der Hemsbacher zur Mitarbeit und die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Dorfgemeinschaft. Zum Abschluss der letzten Sitzung lud der Ortsvorsteher traditionell zur Einkehr in der Gaststätte „Rinschbachtal“ ein. jüh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.01.2019