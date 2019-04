Jung und Alt kamen auf ihre Kosten

Osterburken.Nach dem Tag der offenen Tür, bei dem sich die Siedler von Adventon mit einem umfangreichen Programm vorstellten, folgte am Wochenende das österliche Frühlingsfest.

Die vielen Besucher, die in den Mittelalterpark gekommen waren, stellten fest, dass auch dort der Frühling Einzug gehalten hat. Natur und Baubetrieb sind aus dem „Winterschlaf“ erwacht. Und: Es wurde schon damit begonnen, die Winterschäden zu beseitigen. Aber auch das Feiern soll bei den steigenden Temperaturen nicht zu kurz kommen: Das Ende der Fastenzeit, der Frühlingsanfang und das Osterfest boten ausreichend Gelegenheit dazu. An beiden Tagen schien die Sonne vom blauen Himmel. Das umfangreiche, mit vielen Höhepunkten gespickte Programm begann am Sonntagmorgen im Innenhof mit der musikalischen Begrüßung durch die Spielleute von Adventon.

Viele interessierte Gäste besuchten am frühen Nachmittag die Fechtvorführung der „Ritterschaft von Gmünd“ auf der Hauptbühne.

Zum Programm gehörte auch eine musikalische Bildpräsentation zu Ostern und den Bräuchen in der Scheune der „Spießbürger“. Ein großes Osterfeuer wurde am Abend des Ostersonntags auf der „Feuerwiese“ entzündet. Daran nahmen nicht nur die Siedler teil. Anschließend waren Feiern, Trinken und Fröhlichsein angesagt. Während des zweitägigen Festes gab es auch ein großes Ostereier-Suchspiel für die Kinder. Der mittelalterliche Baubetrieb an den einzelnen Baustellen wurde fortgesetzt, und zahlreiche Vorführungen von Handwerkern, wie zum Beispiel dem Schmied, waren zu sehen.

Überall im Park wurden schmackhafte mittelalterliche Gerichte zubereitet. Zudem konnten sich die Kinder beim Holzschnitzen oder beim Kerzenziehen erfreuen.

Der Museumsshop war geöffnet, wie auch die Scheunentaverne der Spießbürger, wo für das leibliche Wohl gesorgt war – ebenso wie in Museumscafe und Biergarten.

Das Frühlingsfest wurde am Ostermontag fortgesetzt und fand mit einem musikalischen Feierabend seinen Ausklang.

An beiden Tagen erlebten die Freunde des Mittelalters schöne und unterhaltsame Stunden in Adventon. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019