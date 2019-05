Jung und Alt kamen auf ihre Kosten

Fanfarenklänge läuteten den Beginn des 31. Borkemer Brückenfestes ein. Beim Bieranstich herrschte eitel Sonnenschein.

Osterburken. Viele Besucher, darunter auch die Mitglieder des Gemeinderates der Stadt, hatten auf den Bänken unter der „Benefizianerbrücke“ Platz genommen, als Bürgermeister Jürgen Galm den obligatorischen Bieranstich zum 31. Borkemer Brückenfest vornahm.

Mit nur zwei Schlägen zapfte er gekonnt das durch den Gewerbeverein Osterburken bereitgestellte Bierfass an. Dabei herrschte eitel Sonnenschein und die am Horizont aufgetauchten Regenwolken zogen vorerst an Osterburken vorbei.

Attraktives Rahmenprogramm

Nach den Fanfarenklängen des Fanfarenzuges Osterburken unter der Leitung von Hartmut Rauch begrüßte Erwin Knörzer-Ehrenfried im Namen des Gewerbevereins die Gäste zu diesem nicht nur in der Römerstadt sondern in der gesamten Region beliebten zweitägigen Festes mit einem attraktiven Rahmenprogramm.

Sieben neue Kunstwerke

Wie Knörzer-Ehrenfried erklärte, wurde im vergangenen Jahr bei der Brückenfest-Eröffnung auch die neu gestaltete Friedrichstraße eröffnet. Dieses Jahr werde die Erweiterung des Skulpturenradweges mit sieben neuen Kunstwerken gefeiert.

Wie Knörzer-Ehrenfried weiter ausführte, sorgen Vereine, Gruppen, Gewerbetreibende, aber auch auswärtige Aussteller, bei dem beliebten Fest in Osterburken für vielfältige Angebote und Attraktionen. Auch für die musikalische Umrahmung sei gesorgt.

Dann wünschte der Vorsitzende den Besuchern ein paar schöne Stunden und einen angenehmen Aufenthalt beim Brückenfest – und dankte im Namen seines Teams all jenen, die dieses Fest unterstützen, für ihr großartiges Engagement.

Nach einem weiteren Musikstück des Fanfarenzuges sprach Bürger-meister Jürgen Galm ein kurzes Grußwort und betonte, dass man deutlich sehen könne, dass „Brücken verbinden“. Er freute sich, dass auch so viele Senioren zur Eröffnung gekommen sind.

Sein Dank galt dem Gewerbeverein für dessen Einsatz, bevor er viel Sonnenschein und einen guten Besuch am Sonntag, wo auch die Borkemer Geschäfte ihre Pforten öffneten, wünschte. Unter Assistenz von Gunter Hofmann brauchte der Bürgermeister nur zwei Schläge – und schon war das Fass „angestochen“.

