Jung und Alt kommen auf ihre Kosten

Der Weinstand von Weingut Michael Kopp bietet bereits hier die Gelegenheit, ein Viertele zu trinken. Ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit „Guitar-Günter“, der die Besucher mit Partymusik, Oldies, Rock, Countrysongs und Schlagern unterhalten wird.

Der Festbetrieb am Sonntag, 6. Mai, beginnt ab 11 Uhr. Im Angebot wird auch ein Mittagessen sein. Zur gleichen Zeit beginnt eine römische Stadtführung.

Von 13 bis 18 Uhr haben die Osterburkener Geschäfte geöffnet. Zahlreiche Ausstellungen und Vorführungen der Gewerbebetriebe warten auf die Besucher.

Um 13 und 14 Uhr spielen die „Wollenbachtaler Alphornbläser“. Ab 13 Uhr ist der Kaffee- und Kuchenstand des Kindergartens „Sankt Martin“ neben dem Friseurgeschäft Beikirch geöffnet. Unterhaltungsmusik mit dem Borkemer Peter Morbitzer gibt es ab 13 Uhr in der Friedrichstraße. Um 14 Uhr ist eine Führung im Römermuseum geplant. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken wird die Besucher von 15 bis 18 Uhr musikalisch unterhalten. Um 16 Uhr wird nochmals eine römische Stadtführung angeboten. Um 19 Uhr wird die öffentliche Ziehung der Gewinner der Brückenfesttombola des Gewerbevereins das Fest beschließen.

Albrecht Land- und Gartentechnik stellt wie immer Maschinen und Geräte für die Garten- und Grundstückspflege aus. Die Kastell-Apotheke und die Sozialstation Adelsheim-Osterburken bieten kostenloses Blutdruck- und Blutzuckermessen an. Die Volksbank Kirnau ist mit einem Infostand und der KK-Schützenverein Osterburken mit einem Schießstand vertreten. Informationen gibt es auch bei Reha-Wörner, der zudem seine Fahrzeuge vorführt. Bernd Schäfer präsentiert Holzkunst. F. Loer ist mit Kupferkunst vertreten und F. Lechner mit Schals und Tüchern sowie H. Ahmad mit Lederwaren. Der ZG-Raiffeisenmarkt öffnet an diesem verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls seine Türen. Kulinarische Genüsse gibt es am Imbiss-Stand der Metzgerei Hofmann. Döner bietet sowohl das Pascha-Kebap Haus als auch Kral-Döner an. Der Fanfarenzug Osterburken ist mit einem Grillwagen am Fest beteiligt und bei Melitta Heckmann gibt es Honigprodukte sowie bei H. Seyman türkisches Gemüse.

Das Café Mithras öffnet sein Straßencafé. Zudem steht für die Kinder ein Vergnügungspark mit Trampolin und Hüpfburg bereit. Und es wird Ponyreiten angeboten. F

