Kaiser Valentinian I. in den Mittelpunkt gerückt

Osterburken.Ein großer interessierter Zuhörerkreis verfolgte im Römermuseum Osterburken die Ausführungen des Museumsleiters Dr. Jörg Scheuerbrandt zu Kaiser Valentinian I. (321-375). Dieser Kaiser hatte für das Bauland und die Pfalz eine große Bedeutung. Ihm gelang die erneute Sicherung der Rhein- und Donaugrenze nach einer stürmischen Krisenzeit im 3. und zu Beginn des 4. nachchristlichen Jahrhunderts.

Im ersten Teil seines rund 60-minütigen Vortrags ging Scheuerbrandt auf die Vorgeschichte ein und verdeutlichte deren Bezüge zu Osterburken, das bereits 260 im Zuge des Germaneneinfalls eine Zeitenwende erlebte.

An der östlich von Basel gelegenen stadtrömischen Kolonie Augst verdeutlichte Scheuerbrandt exemplarisch den Wandel im 4. Jahrhundert. Das ursprünglich auf einem Bergsporn gelegene Kastell wurde in dieser Krisenzeit an den Rhein verlegt. Von da an blickten die Garnison und die Einwohner auf die Ruinen ihrer zunehmend verfallenden alten Siedlung. Im Mittelalter war die alte Stadt komplett verschwunden.

Im 4. Jahrhundert befand sich der Limes am Rhein. Im von Germanen und Persern bedrängten Reich war es zu einschneidenden Veränderungen gekommen. Die Verwaltung wurde vom Militär getrennt. Darüber hinaus wurden im Militär die Truppen in die Grenztruppen und das Bewegungsheer aufgeteilt. In der Spätantike fanden sich, so Scheuerbrandt, nur noch Armeen von maximal 30 000 Mann.

Unter dem Sohn Konstantin des Großen, Constantius II. (ab 337), kollabierte die alte Ordnung. Nach einem blutigen Konflikt mit dem Ursupator Magnentius, der in Gallien ein eigenes, zivilwirtschaftlich instabiles, Kaisertum begründet hatte (350-353), musste Constantius II. eine zerstörte Grenze sanieren.

Er griff die inzwischen an den Bodensee vorgerückten Alamannen an, konnte in Gallien selbst aber nicht Fuß fassen. Erst seinem Neffen Julian gelangen 357 in der Schlacht bei Straßburg entscheidende Fortschritte. 359 erfolgte ein erster Vorstoß in das Gebiet der Alamannen jenseits des Rheins. Diese mussten daraufhin Frieden schließen.

Im zweiten Teil seines Vortrags ging Dr. Jörg Scheuerbrandt auf das Wirken Valentinians selbst ein. 364 begann eine besondere Ära für das Rheingebiet. Trier wurde die bevorzugte Residenz des neuen Kaisers Valentinian, der seinen Bruder Valens zum Mitkaiser machte. Um seine Dynastie zu sichern, erhob er seinen achtjährigen Sohn ebenfalls zum Mitkaiser.

Valentinian verfolgte die 365 zurückgekehrten Alamannen und begann ein Bauprogramm. Dessen Überreste fand man unter anderem anlässlich der schweizerischen Bunkerbauarbeiten im Zweiten Weltkrieg am Rhein. Valentinian baute Kleinfestungen (Burgos) mit stellenweise 2,5 Meter dicken Mauern und der vierfachen Grundfläche eines Wachturms.

Diese waren strategisch über das Hinterland und am Limes verteilt. So wurde in der Spätantike das Reich zu einer eingemauerten Festung. Die Rheingrenze hingegen war durch die zahlreichen Rheinschlingen kaum zu sichern. Daher erfolgten neben der Anlage von Burgi, zum Beispiel „alta ripa“ (Altrip in der Pfalz), auch die Bereitstellung von Patrouillenbooten für Vorstöße ins feindliche Hinterland.

Die Beziehungen zwischen Germanen und Römern waren durchaus vielfältig, wenn auch die römische Selbstdarstellung und die Realität oftmals erheblich kollidierten. Unter Valens operierte letztmalig nachweisbar ein römisches Heer rechtsrheinisch. Dessen Bruder Valentinian II. stand bereits unter der Kontrolle starker Heermeister. Nun begann endgültig die Zeit, in der die Germanen das Römische Reich unter sich aufteilten, wobei die Franken die Alamannen dominierten.

Die Strukturen der Kirche, das römische Selbstverständnis und die römische Literatur blieben noch präsent. Aber das römische Heer verfiel zusehends. Um nicht kämpfen zu müssen, kam es immer wieder zu Selbstverstümmelungen. Auch Frontwechsel waren an der Tagesordnung. Manche Schlacht musste abgeblasen werden, da Überläufer ihren Verwandten, die auf der anderen Seite kämpften, die Angriffspläne für den nächsten Morgen weitergaben. Als besonders stabil erwies sich die Kirche, die die Städte eigenständig verwaltete und bei Not deren Evakuierung leitete. Die Struktur der Diözesen belege die Rolle der Kirche noch heute, schloss Scheuerbrandt.

Zahlreiche Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus dem Plenum bewiesen das große Interesse an den sehr detaillierten Ausführungen Jörg Scheuerbrandts.

