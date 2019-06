Kanonensalut eröffnet die Festtage

Trapper, Indianer, Soldaten und jede Menge Westernfreunde halten von Freitag, 21., bis Montag, 24. Juni, wieder Einzug in „Roschal-City“.

Osterburken. Das 39. Internationale Vorderlader - und Westernwaffenschießen in Osterburken verbunden mit dem traditionellen Schützenfest findet von Freitag, 21., bis Montag, 24. Juni, auf dem Gelände des KK-Schützenvereins statt.

Auf Wurfscheiben und „Büffel“

Über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung im Westernflair werden in verschiedenen Wettbewerben mit Western-, Unterhebel - und Vorderladerwaffen unter anderem auf Wurfscheiben oder „laufende Büffel“ geschossen. Dabei gibt es wertvolle Preise zu gewinnen. Weiterhin können sich die Teilnehmer am Samstag ab 9 Uhr in einem Wettbewerb auf einen Bogen-Parcours sowie ab 14 Uhr beim Trapperlauf nach historischem Vorbild messen. Vor der Kulisse im Westernflair, den Indianertipis und Trapperlodgen wird täglich mehrfach ein Böller- und Kanonensalut durchgeführt. Außerdem wird für die Bevölkerung ein Luftgewehrschießen für Einzelstarter und Mannschaften um attraktive Siegerpreise angeboten. Aktive Schützen sind beim Preisschießen ausgeschlossen.

Des Weiteren wird am Sonntag von 10 bis 14 Uhr ein Bogenschießen sowie von 13 bis 16 Uhr für die kleinen Gäste ein Pony-Reiten angeboten. Für das leibliche Wohl wird im Festzelt gesorgt.

Country- und Westernmusik

Festeröffnung ist am Freitag um 9 Uhr mit Kanonenschießen und dem Beginn des Festbetriebes. Danach beginnen die einzelnen Schießwettbewerbe. Um 20 Uhr gibt es Country und Westernmusik mit der Gruppe „Old H.A.G.“.

Der Samstag wird um 9 Uhr mit dem Kanonenschießen eröffnet. Bis 20 Uhr finden die verschiedenen Schießwettbewerbe statt. Neu in das Programm wurde ein 3D-Bogenschießen auf einem Parcours rund um die Schießanlage aufgenommen, das von 9 bis 16 Uhr ausgetragen wird. Der Trapperlauf beginnt um 13 Uhr. Ab 19 Uhr spielt die Gruppe „Blackberry’s“ Countrys, Oldie’s sowie Party- und Rockmusik. Am Sonntag beginnt das Fest um 9 Uhr mit dem Kanonenschießen. Anschließend beginnen wieder die Schießwettbewerbe. Die erste Siegerehrung findet um 15 Uhr statt mit anschließendem gemütlichem Beisammensein. Von 13 bis 19 Uhr findet das Vereins-,Firmen-, Behörden- und Damenpokalschießen sowie das Luftgewehrschießen für die Bevölkerung und Kinder ab zwölf Jahren statt.

Das diesjährige Schützenfest geht am Montag zu Ende: Um 11 Uhr beginnt der Festbetrieb und ab 12 Uhr wird ein Mittagessen für die Firmen angeboten. Ab 14.30 Uhr findet der Seniorennachmittag mit Luftgewehrschießen und Unterhaltung im Festzelt statt. Von 16 bis 20 Uhr steht das Luftgewehrschießen für die Bevölkerung auf dem Programm. Ab 21 Uhr erfolgt die Preisverleihung an die Sieger des Pokalschießens und die Preisverteilung für das Luftgewehrschießen der Bevölkerung. Festende ist gegen Mitternacht.

