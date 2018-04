Katastrophe von 1938 führt ab 1945 zur Erfolgsgeschichte

Anzeige

Eine eigene, von der deutschen, getrennte Identität, konnten die deutschsprachigen Österreicher aufgrund der noch bestehenden Nähe zu Deutschland nicht entwickeln. Auch waren alle ab 1880 entstehenden Parteien nun umso mehr an einer Verbindung mit Deutschland interessiert, wenn auch mit unterschiedlichen Zielrichtungen.

Die Katastrophe des Ersten Weltkrieges verkleinerte Österreich und marginalisierte es auch wirtschaftlich, löste aber – abgesehen von den nationalen Konflikten – kein einziges Problem.

Die Gesellschaft war nach wie vor zersplittert und sehnte den Anschluss an Deutschland herbei, so Göckel weiter. Dies drückte sich 1921 in Abstimmungen in Tirol und Salzburg aus. Die Alliierten verboten die Angliederung von Teilen und ganz Österreichs an Deutschland und verboten sogar den Namen „Deutsch-Österreich“. Diese Haltung, die dem selbst proklamierten Selbstbestimmungsrecht der Völker widersprach, erreichte dabei eher das Gegenteil.

Der Schutz des alten Erzfeindes Italien, das auf dem Balkan Ambitionen hatte und der Druck von Großbritannien und Frankreich sicherten dem Land bis 1933 eine nur relative Ruhe.

Konflikte im Inneren

Im Inneren erschütterten Konflikte zwischen der linken Sozialdemokratie auf der einen und der Allianz aus den habsburgaffinen-katholischen konservativen Christlichsozialen und den Großdeutschen das Land. Der Konflikt endete mit einem Sieg der Christlichsozialen und ihrer Verbündeten. Ihr ab 1934 nach kurzem Bürgerkrieg errichteter Staat in selbst ernannter Anlehnung an Gott konnte sich allerdings aufgrund seiner inneren Widersprüche gegen die aufkommenden Nazis nicht durchsetzen.

So stellte man sich zwar offen als besseres Deutschland dar und wehrte sich gegen eine Vereinnahmung, näherte sich aber zugleich in der politischen Auseinandersetzung im so genannten Austrofaschismus stark den Entwicklungen um sich herum, insbesondere in Italien, an. Die Nazis profitierten zudem von der zunehmenden Schwäche Großbritanniens und Frankreichs und der seit 1935 bestehenden Abhängigkeit Italiens von Deutschland.

Der Traum einer Minderheit vom Aufgehen in Nazi-Deutschland erfüllte sich im März 1938 und wurde sogleich zum Albtraum für die Mehrheit. Dies betraf vor allem jüdische und politisch nicht konforme Mitbürger. Statt neuer Macht und wirtschaftlichem Aufschwung folgten religiöse Gängelung, Terror, Arbeitskräftemangel, Versorgungsengpässe, Kriegsangst, Kriegseinsatze der Österreicher und ab 1943 alliierte Bombenangriffe. Die alliierte Deklaration über Österreich vom 1. November 1943 wurde zur Grundlage eines eigenen fragwürdigen österreichischen Verständnisses. Am 8. Mai 1945 endete nach 300 000 österreichischer Tote und 100 000 Vertriebene nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern auch nach sieben Jahren die (einzige und letzte) staatliche Zugehörigkeit des Landes zu Deutschland. In diesen sieben Jahren waren aus österreichischen Deutschen Österreicher geworden. Ab 1945 erlebte das Land einen Aufschwung, so Göckel. Die alten Konfliktlinien wurden weitgehend begraben; gemachte Fehler allseits totgeschwiegen. Eine Aufarbeitung der eigenen Verantwortung unterblieb. Dies war amoralisch, wurde aber für die Neugründung des Landes als notwendig und wünschenswert erachtet. Ein Mythos des schuldlosen Österreichs und der alleinschuldigen Deutschen bildete sich und hielt sich (zu) lange. Opfer dieses neuen Konsenses waren vor allem die jüdischen Überlebenden, die in der neuen Harmonie als Mahner diffamiert wurden.

Die geringe territoriale Größe und die geographische Lage wurden zur Grundlage eines Desinteresses der Siegermächte an dauernder Besetzung und der Wiederherstellung der Unabhängigkeit 1955. Unter anderem das in der NS-Zeit entstandene Industriepotential allerdings wurde zum Ausgangspunkt einer wirtschaftlichen Stärke, der ein starkes Eigenständigkeitsbewusstsein folgte, so Göckel zum Schluss.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018