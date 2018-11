Kerstin Köpfle ist Vorsitzende im Reitverein

Kerstin Köpfle ist die neue Vorsitzende des Reitvereins Osterburken. Bei der Jahreshauptversammlung im Hotel „Märchenwald“ wurde sie einstimmig gewählt.

Osterburken. Die „Frauen-Power“ beim Reitverein hält unverändert an. Nur Frauen gehören dem Vorstand an. Viel Lob- und Anerkennung für die scheidende Vorsitzende und Trägerin der Landesehrennadel, Helga Korn, die 25 Jahre als Schatzmeisterin fungierte und danach 15 Jahre als Vorsitzende die Geschicke des Vereins leitete.

Schwierige Zeiten

Ihr gelang es, auch in schweren Zeiten, das Schiff in ruhige Gewässer zu führen und immer wieder Kinder- und Jugendliche für den Reitsport zu begeistern. Heute gehören der Jugendabteilung 38 Kinder- und Jugendliche an.

Nach der Begrüßung durch Helga Kron und dem Totengedenken, blickte Schriftführerin Maika Rupp auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Der Weihnachtsbasar fand im Dezember 2017 wieder im Reiterstübchen auf dem Fohlenhof Wörner statt. Im Januar 2018 wurde die alljährliche Winterfeier durchgeführt. Sonja Schiemer habe sich mit ihrer Voltigier-Gruppe die Mühe gemacht und stellte eine Teufels-Show auf die Beine. Danach lud der Reitverein zum gemütlichen Beisammensein in die Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim ein.

Im Januar besuchte Helga Kron die Reiterringsitzung in Külsheim. Im Februar wurden Arabella Thürl, Sarah Maurer und Susanne Seegrün in der Baulandhalle Osterburken für erfolgreiches Reiten im Neckar-Odenwald-Kreis geehrt. Im Juli fand auf dem Fohlenhof Wörner die alljährliche Fohlenschau statt. Bei besten Bedingungen haben die Züchter ihren Nachwuchs dem Richtergremium präsentiert. Insgesamt wurden 22 Fohlen aus dem Jahrgang 2018 vorgestellt. Die Bewirtung der Fohlenschau wurde vom Reitverein übernommen.

Ebenfalls im Juli fand die Strohübernachtung der Reitschüler auf dem Fohlenhof Wörner statt. Rund 30 Kinder hatten sich für das spannende Abenteuer angemeldet. Die Pferdepflege, ein erster Hilfekurs am Pferd, Füttern und Stalldienst, seien einige Aufgaben der Reitschüler gewesen. Im August 2018 wurde das neue Schulpferd „Lech“ gekauft. Das Pferd habe sich bisher sehr gut bewährt, stellte die Schriftführerin fest. Helga Kron, Vera Wörner und Sonja Schiemer haben verschiedene Fortbildungsveranstaltungen besucht.

Schatzmeisterin Silke Kron legte im Anschluss die Ein- und Ausgaben offen. Die Kassenprüferinnen, Christine Prukna und Gerda Nenninger, bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeister, Jürgen Galm, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Die scheidende Jugendleiterin Sonja Schiemer gab bekannt, dass der Abteilung zwölf Voltigierkinder, sechs bis zehn Jahre alt, sieben Longenkinder, zehn bis zwölf Jahre alt und 19 Reitschüler angehören. Insgesamt nehmen 38 Kinder- und Jugendliche am wöchentlichen Unterricht teil.

Zum Abschluss übermittelte Bürgermeister Jürgen Galm die Grüße des Gemeinderates, der Stadt Osterburken und von Werner Geiger, Ortsvorsteher von Bofsheim. Der Reitsport werde hier attraktiv gestaltet. Das Stadtoberhaupt betonte, dass Helga Kron eine verdiente Trägerin der Landesehrennadel sei und sich um den Reitsport verdient gemacht habe. „Helga Kron bot ein gutes Beispiel für Teamarbeit“, lobte Galm abschließend. Die neu gewählte Vorsitzende dankte letztlich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018