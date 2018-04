Kind schwer verletzt

Anzeige

Osterburken.Schwere Verletzungen zog sich ein siebenjähriges Mädchen nach Angaben der Polizei bei einem Unfall am Sonntagabend, gegen 18.45 Uhr, im Kirchbergring in Osterburken zu. Ein 36-jähriger Opel-Fahrer musste seine Geschwindigkeit wegen drei auf der Straße spielenden Kindern verlangsamen. Als die Drei den Gehweg erreicht hatten, fuhr der Mann weiter und stieß mit dem Mädchen zusammen, welches von rechts auf die Fahrbahn rannte. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall mit dem Kotflügel des Autos auf die Straße geschleudert und zog sich dabei Verletzungen am Bein zu. Die Siebenjährige musste mit einem Rettungswagen in ein Kinderkrankenhaus gebracht werden. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Weinsberg versuchen nun zu klären, wer für den Unfall verantwortlich ist.