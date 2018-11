„Kinder sichern unsere Zukunft“

Schlierstadt.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für Matwej Antonov, fünf Monate alt, achtes Kind der Eheleute Antonov, und Myka Pleger, fünf Monate alt, siebtes Kind der Eheleute Pleger, übernommen. Beide Familien wohnen in Schlierstadt.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm und Schlierstadts Ortsvorsteher Jürgen Breitinger hatten am Mittwoch die ehrenvolle Aufgabe, die jeweiligen Urkunden über die Ehrenpatenschaft und ein Geldpräsent vom Bundespräsidenten an die Eltern der Kinder zu überreichen.

In Schlierstadt heimisch geworden

Das Ehepaar Antonov stammt aus Dschambul/Kasachstan und kam im Februar 1998 nach Deutschland. Zunächst wohnte die Familie vier Jahre in Aschaffenburg, danach fünf Jahre in Seckach.

Im Januar 2015 kaufte das Ehepaar ein Haus in Schlierstadt, wo es sich mit seinen acht Jungen wohl fühlt. Drei spielen Fußball beim Sportverein.

Diana Pleger stammt aus Osterburken, ihr Ehemann aus Möckmühl. Im Jahr 2000 bauten sie ihr Haus in Schlierstadt, wo das Ehepaar mit seinen vier Mädchen und drei Jungen heimisch geworden ist. Zwei Töchter gehören der Tanzgruppe des Elferrates der Stadt Osterburken an, der siebenjährige Sohn der Kinderfeuerwehr in Schlierstadt.

Bürgermeister Galm erklärte, dass es „eine freudige Aufgabe“ sei, diese Urkunden zu übergeben. Er sei froh darüber, dass es noch Familien mit mehr als zwei Kinder gebe. „Kinder sichern unsere eigene Zukunft.“

Schlierstadts Ortsvorsteher Jürgen Breitinger beglückwünschte ebenfalls die beiden Familien. Jürgen Galm überreichte schließlich noch ein Präsent der Stadt Osterburken. jüh

