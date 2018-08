Kochen wie die Römer

Osterburken.„Kochen und essen wie die Römer“ hieß das Thema der Ferienaktion, welches die Stadt Osterburken in Zusammenarbeit mit dem Römermuseum veranstaltet hat. 21 Kinder bereiteten unter Anleitung von Edda Hochstein, Heidrun Thor, Gerhilde Miksch sowie Ingeborg und Ralf Egenberger tolle und außergewöhnliche Gerichte der Römer zu.

So wurden Kräuter geschnitten, Teig geknetet und fleißig gerührt, um die leckeren Gerichte zuzubereiten, die auf dem Speiseplan standen. Es gab gefüllte Datteln, den römischen Brotaufstrich Moretum, schmackhafte Mostbrötchen – natürlich ohne Most – und zum Nachtisch Obstsalat. Gegessen wurde schließlich nicht, wie heute üblich, sitzend am Tisch, sondern wie es früher Tradition war: liegend auf einem Speisesofa. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018