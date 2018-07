Konzertabend mit Tim Winkelhöfer

Anzeige

Osterburken.Tim Winkelhöfer, langjähriger Schüler der Musikschule Bauland, gibt am Samstag, 21. Juli, um 19 Uhr in der „Alten Schule“ in Osterburken einen Konzertabend, bei dem Werke für Gesang und Klavier erklingen.

Tim Winkelhöfer hat unlängst die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg erfolgreich absolviert und beginnt sein Studium ab dem kommenden Wintersemester in der Hansestadt.

Begonnen bei der musikalischen Früherziehung mit vier Jahren, durchzog Tim viele Jahre intensiv und zielstrebig die Vorbereitungen auf seinen Traumberuf Opernsänger hin mit Hilfe von qualifizierten und engagierten Lehrkräften der Musikschule Bauland.