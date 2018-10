Kosten liegen bei fast 20 Millionen Euro

Auf dem Weg zum Ausbau der Gruppenkläranklage Seckachtal in Roigheim sind mittlerweile gut ein Drittel der Strecke zurückgelegt, wie bei der Verbandsversammlung deutlich wurde.

Osterburken/Roigheim. Offiziell konnte man leider den Startschuss für das so wegweisende und bedeutende Millionenprojekt nicht feiern. Mit einer kleinen Feier wolle man deshalb einen Zwischenblick auf dieses beeindruckende Bauwerk geben, dessen Investitionsvolumen sich nunmehr der 20-Millionen-Euro-Grenze nähert, erklärte der Vorsitzender der Verbandsversammlung, Bürgermeister Jürgen Galm aus Osterburken.

Informationen beim Rundgang

Nach Informationen durch die anwesenden Diplom-Ingenieure Ebermeier und Weber vom planenden Büro Weber Ingenieure konnten die Gäste in einem Rundgang über die Baustelle den Bauverlauf aus nächster Nähe ansehen.

„Zur Drittellpause“ begrüßte Galm alle am Bau beteiligten Fachleute und Bürgermeister der beteiligten Gemeinden.

„Der Startschuss für dieses Projekt ist in der öffentlichen Wahrnehmung allzu geräuschlos und nahezu unbemerkt vonstatten gegangen“, sagte Galm. Das werde aber der herausragenden Bedeutung des Projektes für den bereits vor 54 Jahren gegründeten Zweckverband Gruppenkläranlage Seckachtal nicht ge-recht, was so nicht bleiben könne. Bedeutend zum Einen natürlich, weil man mit der Erweiterung den mittlerweile gewachsenen Bedarf der Mitgliedskommunen decken und vor allem aber auch den gestiegenen Anforderungen an die Umwelt gerecht werden und die Anlage auf den neuesten Stand der Technik bringen wolle.

„Beeindruckendes Bauwerk“

Besonders bedeutend aber auch hinsichtlich der außergewöhnlich hohen, in Richtung von 20 Millionen Euro gehenden Investitionssumme und deren Finanzierung. Damit dieses Projekt mit seiner Bedeutung ein wenig mehr in das Interesse der Bevölkerung gerückt wird, habe man sich entschlossen, nach einem Drittel der Bauzeit und auch der verausgabten Baukosten einen Zwischenblick auf das äußerlich umfassende und beeindruckende Bauwerk zu werfen, so Galm.

Rückblickend ging der Verbandsvorsitzende auf die Gründung des Zweckverbandes vor 54 Jahren ein. Die Kläranlage habe ihren Betrieb für den mechanischen Teil 1972 und den biologischen Teil 1973 aufgenommen.

Zwischenzeitlich nagt auch der Zahn der Zeit an Becken, Leitungen und Gebäuden, so dass die Zahl der Reparaturen deutlich zunahm. Im Jahre 2010 wurde eine erste Kostenschätzung zur Ertüchtigung der Anlage in Auftrag gegeben. Im Februar 2014 folgte die Klärung fördertechnischer Fragen und das Büro Weber wurde mit einer Variantenuntersuchung einschließlich Wirtschaftsberechnung beauftragt. Nach gründlichem Abwägen aller Varianten und auch der Förderfrage habe die Verbandsversammlung dann am 21. September 2015 die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kläranlage am bestehenden Standort zu erweitern und zu modernisieren.

Hierbei habe man sich für die Variante eines Kombibeckens als wirtschaftlichste Lösung entschieden. Das Antragsvolumen belief sich auf 13,8 Millionen Euro. Durch die lange Bauzeit habe das Regierungspräsidium die Bildung zweier Bauabschnitte empfohlen.

Im Zuge der Ausschreibungen des ersten Funktionsabschnitts ergaben sich erhebliche Kostensteigerungen, so dass sich die Kostenberechnung Mitte 2017 auf 16,1 Millionen Euro erhöhte. Diese Entwicklung, so Galm, setzte sich durch die anhaltende Hochkonjunktur im Baugewerbe fort, so dass sich auch für den zweiten Funktionsabschnitt Mehrkosten ergeben.

„Eine Zahl, die erschreckt“

Ein „Worst-Case-Szenario“, das insbesondere die Sanierung im Bestand einbezog, ging in den Gesamtkosten in Richtung 20 Millionen. „Eine Zahl“, so der Bürgermeister, „die doch erschreckt“. Derzeit liegt die aktuelle Kostenfortschreibung bei rund 18,5 Millionen Euro.

Alle Mehrkosten wurden bei der Förderbehörde angemeldet und auch dem Grunde nach anerkannt. Kostentechnisch sei das, so Galm, natürlich eine absolut unerfreuliche Entwicklung.

„Eine Alternative gibt es aber nicht“, merkte er an. Es wäre zudem nicht zu verantworten, dass die Kläranlage letztlich in ihrer Funktion ausfällt. Man hoffe natürlich, die Bauarbeiten an der Kläranlage bis zum Jahr 2021 abschließen zu können, welche die Abwasserentsorgung der Mitgliedsgemeinden auf einem hohen Umweltstandard und technischem Niveau für die nächsten Jahrzehnte sicherstellt. Sein abschließender Dank galt neben der Verbandsversammlung, dem Planungsbüro Weber, den am Bau beteiligten Firmen, insbesondere der Firma Heizmann, sowie den Klärwärtern, die trotz Baustelle den Betrieb wie gewohnt weiterführen müssen.

Die Grüße des Neckar-Odenwald-Kreises zu dieser „Drittelpause“ überbrachte Dr. Björn-Christian Kleih, der betonte, dass er erstmals rätselte, was eine „Drittelpause“ sei, die zum Eishockey passt, was eine Mannschaftssportart ist und so passe der Gedanke der Drittelpause auch ganz gut hierher – wenn auch die Mannschaft „Zweckverband Gruppenkläranlage Seckachtal“ von vier Gemeinden konstituiert wird. „Hier ziehen ebenfalls alle an einem Strang“, betonte er.

Dass eine Kläranlage im Team getragen wird, habe man im Neckar-Odenwald-Kreis immerhin bei neun von 35 Kläranlagen und zusätzlich werde bei zwei Anlagen, wie hier in Roigheim, diese fördertechnisch vom Neckar-Odenwald-Kreis betreut.

„Schnell und sauber gearbeitet“

Dr. Kleih freute sich, dass das Landratsamt im Auftrag des Sponsors Land dieses hervorragende Team in jeder Lebenslage unterstützen dürfe. Sein abschließender Glückwünsch galt allen am Bau beteiligten für das bereits Geleistete. Er wünschte der Maßnahme einen weiteren guten Verlauf, eine glückliche Hand, unfallfreie und mängelfreie Ausführung und Gottes Segen.

Ausführungen über den Bauverlauf machte Diplom-Ingenieur Andreas Ebermaier, der betonte, dass der Vorteil dieser „Drittelfeier“ sei, dass man an der Baumaßnahme schon etwas sehen könne.

Im ersten Bauabschnitt seien die beiden Kombibecken, das Verteilerbauwerk und das Maschinengebäude bereits erstellt worden. Mit den Erdarbeiten, des ersten, sehr anspruchsvollen Bauabschnittes auf der grünen Wiese wurde vor 13 Monaten mit den Erdarbeiten begonnen. Die Fertigstellung der beiden Becken Mitte Oktober zeige, so Ebermaier, mit welch hoher Qualität und hohem Engagement die bauausführende Firma Heizmann diese Aufgabe angegangen ist, die zudem schnell und auch sauber gearbeitet habe. „Sie haben nicht nur die beiden Becken gebaut, sondern zusätzlich das Maschinengebäude als auch das Verteilerbauwerk erstellt, was zum Teil auch der guten Witterung geschuldet ist“, verdeutlichte der Ingenieur. Er freue sich schon, dass man an Weihnachten das neue Gebäude des Sandfanges anschauen könne, mit dem jetzt im zweiten Funktionsabschnitt begonnen wurde.

In einem gemeinsamen Rundgang konnten sich alle Teilnehmer über den Bauverlauf und die große Dimension dieser Baustelle informieren. Die Feier der „Drittel-Pause“ endete im aufgestellten Zelt mit einem gemütlichen Beisammensein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018