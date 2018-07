Kundgebung in Osterburken

Anzeige

Passend zum Anlass haben die Landkreise einen Zug gebucht, um die Teilnehmer um 11.15 Uhr kostenfrei nach Lauda zu bringen. Die Idee ist, dass an jedem aktuellen Haltepunkt weitere Bürger zusteigen. Dafür wird der Zug um 11.22 Uhr in Rosenberg, um 11.31 Uhr in Eubigheim, um 11.43 Uhr in Boxberg-Wölchingen und um 11.53 Uhr in Königshofen halten. Ankunft in Lauda ist um 11.56 Uhr, wo Landrat Reinhard Frank die Teilnehmer begrüßt.

Anschließend findet dort die zweite Kundgebung mit Professor. Dr. Wolfgang Reinhart MdL, dem verkehrspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Daniel Renkonen MdL, und Bürgermeister Thomas Maertens statt. Um 13.30 Uhr fährt der Zug zurück nach Osterburken und hält dabei an jeder genannten Station. Die Ankunft ist um 14.07 Uhr. Während der Kundgebungen sorgen örtliche Vereine für das leibliche Wohl.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.07.2018