Lagerkapazität soll schon bald erweitert werden

Osterburken.Die Erfolgsgeschichte des Regionalen Industrie Parks in Osterburken setzt sich fort: Am Dienstag erfolgte der offizielle Spatenstich für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Lagerhalle des Unternehmens ATQ Germany, dessen Hauptsitz sich in Walldorf befindet.

Martin Kast vom Architekturbüro Kast aus Osterburken begrüßte neben den Bürgermeistern der RIO-Gemeinden den Bauherrn Mohamed Baali sowie Jürgen Schleier von der Baufirma Schleier aus Zimmern.

Kast informierte über das Vorhaben der Firma Baali am Standort Osterburken: Das Verwaltungsgebäude wird eine Nutzfläche von 550 Quadratmetern haben und sich auf zwei Ebenen verteilen. Neben dem Bürotrakt werden sich Sozial- und Technikräume befinden. Die angrenzende Lagerhalle mit einer Höhe von zehn Metern wird zunächst eine Nutzfläche von 650 Quadratmetern haben. Die Lagerkapazität soll in den nächsten Jahren auf bis zu 6000 Quadratmeter erweitert werden.

Die Baukosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Auf dem Baugrundstück soll es keine größeren Erdbewegungen geben. Mit den Bauarbeiten soll so schnell wie möglich begonnen werden. Im kommenden Jahr ist die Fertigstellung geplant.

Wie Mohamed Baali erklärte, wünsche man sich einen „recht schnellen“ Baubeginn. Er erinnerte an den Grundstückkauf vor mehr als zwei Jahren. Seine Firma ATQ Germany sei international aufgestellt, im Automobilbereich tätig und vertreibe in vielen Ländern Kfz-Teile. Der Familienbetrieb, der derzeit zehn Mitarbeiter beschäftigt, sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Man wolle abwarten, bis das Büro und die neue Lagerhalle in Osterburken fertiggestellt seien, um weiter zu expandieren, denn: „Es gibt noch Märkte in verschiedenen Ländern, welche die Firma bisher noch nicht bedient.“ Das derzeitige Handelsunternehmen habe sich auch vorgenommen, am neuen Standort in Osterburken mit Montagearbeiten zu beginnen.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm bedankte sich bei Mohamed Baali, dass er den RIO für seine Betriebserweiterung ausgewählt hat. Für den Zweckverband bezeichnete er den Tag des Spatenstichs als einen „freudigen Tag“. Das Unternehmen ATQ habe einen Standort gefunden, welcher für den Neubau ideal sei. Osterburken werde nun ein Zentrum für die weltweit agierende Firma, die ein weiteres Wachstum im Blick habe. Abschließend wünschte Galm dem Unternehmen im Namen der Bürgermeisterkollegen eine baldige Fertigstellung der Gebäude. Symbolisch wurde dann der erste Spatenstich ausgeführt. F

