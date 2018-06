Landesbühne am 28. Juni zu Gast

Anzeige

Osterburken.Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 28. Juni, mit „Der Räuber Hotzenplotz“ und „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ ihre beiden Sommerstücke. „Der Räuber Hotzenplotz“ ist für alle ab sechs Jahren um 17 Uhr auf der Freilichtbühne zu sehen, abends um 20.30 Uhr folgt „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“. Bei bei schlechter Witterung finden die Vorführungen in der Baulandhalle statt. Karten gibt es im Bürgerbüro Osterburken, Telefon 0 62 91 /40 10, oder per E-Mail (info@osterburken.de).