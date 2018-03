Lehrgänge und Expeditionen

Anzeige

Osterburken.29 Lehrgangsteilnehmer und -verantwortliche aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein trafen sich von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag in Osterburken zur vierten Frühjahrsschule des Duke of Edinburgh’s International Award Germany (DofE).

Das Lehrprogramm bestand aus einem in die Arbeit mit dem Programm einführenden Programmlehrgang in der Alten Bahnmeisterei und, dazu parallel, einem weiterführenden Managementlehrgang mit dem Fokus auf der Qualitätsentwicklung in der Realschule.

Der Programmlehrgang diente gleichzeitig als praktischer Rahmen für die Ausbildung von drei neuen Mitgliedern des bundesweiten Trainerkreises. Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis waren die Realschule Osterburken und das Kinder- und Jugendheim Walldürn an der bereits siebten Wochenendmaßnahme des Trägervereins in Folge vertreten.