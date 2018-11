Lichterglanz auf dem Marktplatz der Römerstadt

Der Weihnachtsmarkt findet traditionell am zweiten Dezemberwochenende, in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, auf dem geschmückten Marktplatz statt.

Osterburken. Der zweitägige Markt erfüllt mit seinem Lichterglanz und seinem attraktiven Programm eine besondere, stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre in der Adventszeit.

Erleben mit allen Sinnen

Die Gestaltung der Stände, die verlockenden Düfte, weihnachtliche Musik, Ponyreiten und die romantischen Feuerstellen lassen diesen Weihnachtsmarkt mit allen Sinnen erleben. Hier besteht die Möglichkeit, einige Stunden inne zu halten, zu schauen und zu genießen.

Die Eröffnung erfolgt am Samstag, 8. Dezember, um 15 Uhr durch den Fanfarenzug Osterburken und dem anschließenden Weihnachtssingen der Schüler von der Schule am Limes. Ab 16 Uhr folgt der Chor der Realschule und ab 16.30 Uhr singen die Kinder der Kindergärten Bofsheim und Hemsbach.

Um 17.15 Uhr können sich die Kinder am Kasperletheater im Römermuseum erfreuen, wo das Stück „Der gestohlene Weihnachtsbaum“ aufgeführt wird. Um 18 Uhr spielt die Bläsergruppe des GTO und der letzte musikalische Beitrag an die-sem Tag ist der abendliche Auftritt der Jagdhornbläsergruppe Bauland um 19 Uhr auf dem Marktplatz.

Angebote für Kinder

Am Sonntag wird der Markt um 11.30 Uhr mit „Weihnachtlicher Blasmusik“ durch die Jugendkapelle des Musikvereins Osterburken eröffnet. Eine nochmalige Aufführung des Kasperletheaters mit dem Titel „Der gestohlene Weihnachtsbaum“ erfolgt um 14 Uhr im Römermuseum. Ebenfalls um 14 Uhr werden die Besucher zum Weihnachtssingen in die Pfarrkirche St. Kilian eingeladen, wo sich die Chorgemeinschaft „Frohsinn“, der evangelische und katholische Kirchenchor sowie die Musikschule Bauland präsentieren werden. Um 16 Uhr spielt die Bläsergruppe des Musikvereins Schlierstadt auf dem Marktplatz.

Die letzte Aufführung des Kasperletheaters findet um 16 Uhr im Römermuseum statt. Nach der geplanten Auslosung der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins um 16.30 Uhr beendet der Musikverein Osterburken um 17.15 Uhr mit „Weihnachtlicher Blasmusik“ das Marktgeschehen.

Viele Vereine und Institutionen werden wieder mit ihrer Teilnahme das attraktive Programm bereichern und bieten zudem auch kulinarische Leckerbissen an, wie der Dart-Club mit Glühmost, Apfelpunsch und Jägertee, die DLRG Osterburken mit Crepes und der Fanfarenzug mit Grillspezialitäten.

Die Frauengemeinschaft bietet am Sonntag ab 13.30 Uhr in der Kaffeestube im Bernhardusheim Kaffee und Kuchen an.

Bei der „Hexengruppe“ Osterburken gibt es in diesem Jahr Grünkern- und Gulaschsuppe, bei der Katholischen Jugend der Römerstadt Glühwein und Waffeln und beim Sportverein leckeren Flammkuchen und Getränke.

Zahlreiche Angebote

Bei Benno Bethäuser können wieder Christbäume gekauft werden. Renate Karle bietet Strickwaren und Puppenkleider an, Antje Krause Naturheilmittel und Naturkosmetik, der Obst-und Gartenbauverein Liköre und Schnäpse der Firma Reuter. Weihnachtsekorationen sind bei Beata Rynkiewicz erhältlich.

Die Ausstellung „Kinderkunst“ von den Kindern des Kindergartens St, Martin ist im Foyer des Rathauses zu sehen und bereichert das Programm wie auch die Pferdefreunde, die an beiden Tagen zum Ponyreiten einladen.

Der Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt selbstverständlich auch wieder und zwar am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und wird wieder kleine Geschenke an die Kinder verteilen. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018