Lieder vom Westfjord der Republik Island

Nach der großen Sommerhitze bringt die Kulturkommode Osterburken am Samstag, 15. September, mit Svavar Knútur einen musikalischen Gast aus dem kühlen Norden in die Alte Schule.

Osterburken. Wer schon einmal Svavar Knútur live erleben durfte, wird sich noch lange daran erinnern. Seine Auftritte sind eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen zu Tränen gerührt bis vor Lachen weinend, die den Zuhörer in seinen Bann zieht und nicht mehr so schnell wieder loslässt.

„Nordisch entrückt“

Der aus Nordwest-Island stammende Songwriter erzählt mit „watteweicher, nordisch entrückter Folkmusik“ (Rolling Stone) vom harten, aber nicht freudlosen Leben der Menschen am rauen isländischen Westfjord.

Brisbanes Rave Magazin schrieb dem jungen Troubadour eine „Ohnmacht erregende Stimme“ zu und hob die „wundervolle Schlichtheit und ungefilterten Emotionen in seinen Songs“ hervor.

Außergewöhnliches Talent

Svavar Knúturs außergewöhnliches Talent des Geschichtenerzählens, gepaart mit einer charismatischen Persönlichkeit, lassen seine Auftritte zum Erlebnis werden. Seine Kompositionen werden beeinflusst von Songwritern wie Kris Kristofferson, Leonard Cohen und Joni Mitchell.

Langen Winternächten und der ihnen gegenüberstehenden Schlaflosigkeit einer 24 Stunden scheinenden Sommersonne verleiht der vielseitige Sänger und Gitarrist in isländischen und englischen Texten Ausdruck und hat sich trotz allem zu einem heiteren und außergewöhnlichen Künstler entwickelt.

Sein ihm ganz eigener musikalischer Stil, die einnehmende Bühnenpräsenz und erfolgreiche Touren durch ganz Europa und Australien bescheren ihm stetig mehr Anhänger. Wer sich einen Abend lang gut unterhalten und dennoch gerne emotional berühren lassen will, darf sich das Konzert von Songwriter Svavar Knútur in der Alten Schule in Osterburken auf keinen Fall entgehen lassen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018