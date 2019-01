Lkw-Fahrer beschädigte Mauer

Osterburken.Nach Verkehrsteilnehmern, die am Mittwochnachmittag aufgrund eines Sattelzug-Wendemanövers in der Osterburkener Industriestraße warten mussten, sucht das Polizeirevier Buchen als wichtige Zeugen. Gegen 17.15 Uhr war ein unbekanntes Gespann mit Auflieger beim Rangieren vorwärts gegen eine Natursteinpalisade gestoßen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Während des Vorfalls musste eine Fahrzeugkolonne verkehrsbedingt warten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 0 62 81 / 90 40 entgegen.

