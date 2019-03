Lkw-Fahrer gesucht

Osterburken.Die Polizei sucht einen LKW-Fahrer, der am Dienstagmittag einen Unfall verursacht hat. Eine 24-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei kurz vor 12.30 Uhr mit ihrem VW Golf die Straße zwischen Osterburken und Bofsheim, als ihr etwa 200 Meter nach dem Ortsende-Schild von Osterburken ein Lkw auf ihrer Spur entgegen kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog sie ihren Pkw nach rechts. Der Wagen stieß deshalb gegen die Schutzplanke, fuhr ein Verkehrszeichen um und schleuderte nach einigen Metern wieder auf die Fahrbahn zurück. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt fast 5000 Euro. Der Lastwagenfahrer hielt nicht an, sondern fuhr in Richtung Osterburken weiter. Von dem Lkw ist nur bekannt, dass das Zugfahrzeug schwarz und der Anhänger oder Auflieger grau waren. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 0 62 81 / 90 40.

