Lkw-Fahrer räumt Zaun ab und flüchtet

Osterburken.Ein unbekannter weißer Lastwagen war im Zeitraum zwischen Freitag, 21. September, 18.30 Uhr, und Samstag, 22. September, 13 Uhr, in der Rathausstraße in Schlierstadt unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße wendete der Fahrer vermutlich.

Dabei touchierte der Lkw mit dem hinteren Bereich mehrere Zaunelemente an der Einmündung eines Grundstücks. Dabei wurde der Zaun auf einer Länge von etwa 15 Metern beschädigt und eine einbetonierte Bodenverankerung heraus gerissen. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Der Lkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall weg. Beim Eintreffen der Polizei wirkte die Unfallstelle „aufgeräumt“. Der beschädigte Zaun war aufgerollt und beiseite gelegt worden.

Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkte und danach mögliche Spuren an der Unfallstelle beseitigte.

