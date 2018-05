Medaille der IHK für Michael Wehner

Anzeige

Der erste Schritt auf dem Weg zum Prüfer ging vor über 20 Jahren jedoch nicht von Michael Wehner selbst, sondern von der IHK aus. Die Industrie- und Handelskammer suchte damals Prüfer, um einen Prüfungsausschuss in Buchen ins Leben zu rufen, da bis zu diesem Zeitpunkt der nächste Prüfungsausschuss im Heidelberger Kreis angesiedelt war. Weil die Ausbilder am besten mit den Ausbildungsinhalten und den jeweiligen Fachgebieten vertraut sind, wurden ebendiese von der IHK angesprochen, unter ihnen auch Michael Wehner. Für ihn gab es keine Zweifel, dieser Anfrage zu folgen und auch für AZO stand außer Frage, Michael Wehner für dieses Engagement freizustellen und so wurde er „Gründungsmitglied“ des Prüfungsausschusses in Buchen. Nach nunmehr über 20 Jahren kann Michael Wehner auf zahlreiche Ereignisse seines Prüferdaseins zurückblicken. Sowohl auf die schönen, wie die Auszeichnung von AZO Azubis als Prüfungsbeste, wie auch die weniger schönen „bewusst vergessenen Erinnerungen“, bei denen sogar ein erfahrener Prüfer ins Schwitzen kommt.

Erspart geblieben ist ihm bisher, einen Prüfling mit „nicht bestanden“ bewerten zu müssen, und das wird hoffentlich auch in Zukunft so bleiben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018