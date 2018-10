Meddy Loser besonders ausgezeichnet

Die Damengymnastikgruppe Schlierstadt blickt auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück. Das Jubiläum, in dessen Mittelpunkt Ehrungen standen, wurde im Sportheim mit einem Sektempfang eröffnet.

Schlierstadt. Seit dem Jahr 1978 treffen sich immer montags die Gymnastikdamen zum Turnen, so Abteilungsleiterin Andrea Genzwürker in ihrem Rückblick. Am Anfang wurden die Turnstunden noch im Kindergarten abgehalten. Umso größer war die Freude, als man in die neugebaute Mehrzweckhalle umziehen konnte.

Viele Frauen im Einsatz

Bis 1985/86 war Gerda Kastner Abteilungsleiterin. Dann übernahm Inge Kolesinski-Jelinek. Ihre Stellvertreterin war Anneliese Weidemann. Ab 1997 leitete Mary Ebel zusammen mit Beate Glauner die Gruppe.

Im Jahr 1999 ersetzte Karin Bischoff die stellvertretende Leitung. 2009 war Jessica Malik Abteilungsleitung, Stellvertreterin wurde Anja Seibold. 2011 übernahm Anja Seibold zusammen mit Karin Kulike die Leitung. Seit 2015 fungiert Andrea Genzwürker als Abteilungsleiterin zusammen mit ihrer Stellvertreterin Karin Kulike.

In dieser langen Zeit hatte die Gruppe viele Zu- und Abgänge, erinnerte Andrea Genzwürker. Besonders schmerzlich waren die Todesfälle von Resi Kettemann, Thea Schalamun, Petra Baier, Gertrud Klug und Marita Schäfer, derer man noch einmal gedachte.

Enormes Durchhaltevermögen

In dieser gesamten Zeit wurde auch das Amt der Kassiererin gewechselt; angefangen mit Gerda Kastner, Ulli Hemberger, Uschi Kastner, Sabine Schwab und Rosi Gramlich. Jetzt ist Birgitta Seibold für die Finanzen zuständig.

Übungsleiterin Meddy Loser zeigte in diesen 40 Jahren enormes Durchhaltevermögen. Für all ihre Mühe dankte Andrea Genzwürker.

Ab dem Jahr 2007 bekam Meddy Loser Unterstützung durch Mary Ebel, Beate Glauner und Petra Baier. Seit 2011 habe sich ein Vierer-Team gebildet, so Genzwürker, welches abwechselnd die Turnstunden abhält. Es handelt sich hierbei um Meddy Loser, Mary Ebel, Karin Kulike und Andrea Genzwürker.

Dann standen Ehrungen auf dem Programm, die vom Vorsitzenden des SV Schlierstadt, Mike Zöller, vorgenommen wurden. Zuvor hob dieser die Bedeutung des Vereinssports hervor. Er erinnerte daran, dass Geselligkeit und Freundschaft dabei einen hohen Stellenwert hätten. Gerade die Geselligkeit habe die Gymnastikabteilung in den vergangenen 40 Jahren geprägt. Sie habe nicht nur sportlich ihren Beitrag im Verein geleistet. Weit darüber hinaus habe sie sich als unverzichtbarer Partner bei der Sportheimbewirtung gezeigt. Ebenso sprach er der Abteilungsleiterin Andrea Genzwürker Dank und Anerkennung aus. Nach einem Dank an Mike Zöller leitete Abteilungsleiterin Andrea Genzwürker zum gemütlichen Teil über.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018