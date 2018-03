Mehrzweckhalle wird umfassend saniert

Anzeige

So werden die Obere Talstraße und die Oberlandstraße ausgebaut, das Baugebiet „Weingärten-Stürzwasen“ erschlossen und die Sanierungsarbeiten in der Mehrzweckhalle begonnen. Eine neue Maßnahme, der Bau einer weiteren Wasserleitung vom Abzweig am Sportplatz, sowie der Austausch der Wasserleitung in der Sonnhalde und punktuelle Ausbesserung des Kanalnetzes in dem dortigen Bereich sind neu hinzugekommen.

Beeinträchtigungen möglich

Breitinger teile in diesem Zusammenhang mit, dass unter Einbeziehung der Erschließung des Baugebietes „Weingärten-Stürzwasen“ in Schlierstadt, der Gemeinderat der Stadt Osterburken Aufträge für Baumaßnahmen mit einem Volumen von rund zwei Millionen Euro vergeben habe. Deshalb wies Breitinger darauf hin, dass es zu Beeinträchtigungen und Belastungen der Verkehrsteilnehmer und der Anwohner kommen könne.

Im Anschluss informierte der Ortsvorsteher, dass die umfassende Sanierung der Mehrzweckhalle endlich begonnen werde. Aufgrund ihres Alters befindet sich die Halle in einem baulichen, wie energetisch schlechten Zustand. Es sei deshalb vorgesehen, neben der Heizungs- und Lüftungsanlage, die einfach verglasten Fensterfronten sowie die Eingangstüren auszutauschen. Saniert werden sollen auch die Umkleidekabinen, Duschen und Sanitäranlagen. Den Zuschlag für die Heizungsanlage (82 414 Euro) und die Sanitärinstallationen (49 001 Euro) erhielt die Firma Armin Flicker (Fahrenbach). Den Auftrag für die Erneuerung von Wasserversorgungshaupt- und Ortsnetzleitungen inklusive punktueller Kanalsanierung (576 200 Euro) und Oberflächenerneuerung in Asphaltbauweise inklusive punktueller Kanalsanierung (128 246 Euro) erhielt die Firma Konrad-Bau (Lauda-Königshofen).

Anlässlich der vielen anstehenden Maßnahmen sei beabsichtigt, so der Ortsvorsteher, eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung durchzuführen. Der Termin werde noch bekanntgeben.

Zustand der Straßen kritisiert

Eine Anfrage im Rahmen der Bürgerfragestunde zielte auf den schlechten Zustand der Hauptstraße ab. Durch den zunehmenden Schwerlastverkehr und die Unebenheiten der Fahrbahn würden Anwohner stark in ihrer Nachtruhe gestört. Ortsvorsteher Breitinger teilte mit, dass man sich im Ortschaftsrat mit diesem Thema bereits bei der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2018 beschäftigt und die Stadtverwaltung aufgefordert habe, die Maßnahme mit der Straßenbauverwaltung des Neckar-Odenwald-Kreises abzustimmen.

Angedacht sei, den Ausbau 2020 durchzuführen. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, sei auch der Landkreis gefordert. Dieser sei aber nur für die Straßendecke zuständig. Der weitaus größere Teil der Finanzierung obliege aber der Stadt Osterburken.

Bezüglich der Hochwassersituation kritisierte ein Bürger, dass trotz Hochwasserschutzdamm bei den beiden letzten Hochwasserereignissen, große Flächen in der Ortslage überschwemmt waren. Ferner hätte er es für erforderlich gehalten, dass alle betroffenen Grundstückseigentümer persönlich zur Ortschaftsratssitzung mit diesem Thema eingeladen werden. Ortsvorsteher Breitinger teilte mit, dass die Bekanntgabe der Tagesordnung der Sitzung mehrmals erfolge. In der besagten Sitzung sei das Thema anschaulich von Dr. Wolfgang Hauck dargestellt worden. Bei den Planungen handele es sich um Entwurfsplanungen.

In der Folge werde man persönlich mit den betroffen Grundstückseigentümern sprechen, um die Möglichkeiten der Umsetzung auszuloten. Erst im Anschluss daran werde es eine Planung geben, deren Ergebnis der Bevölkerung abermals vorgestellt werde. „Die Flächen, die jetzt überschwemmt waren, sind nach wie vor Rückhalteflächen, die auch in der Zukunft überschwemmt sein werden“, so Breitinger. „Hier setzt gerade der innerörtliche Hochwasserschutz an, in dem die Bebauung gegen künftige Hochwasserereignisse geschützt werden soll.“

Weil diese Maßnahme den an den Krummebach angrenzenden Grundstückseigentümern wesentliche Vorteile bringen würde, hoffe man auf die Unterstützung der Grundstückseigentümer.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018