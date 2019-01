Meinhard Kubach eröffnet Café wieder

Osterburken.Nach einigen Wochen des Leerstands werden die Besucher des Römermuseums in Osterburken bald wieder mit Kaffee, Kuchen, aber auch mit warmen Gerichten verwöhnt.

Das haben die FN gestern im Gespräch mit Meinhard Kubach erfahren. Er ist Besitzer von „Bäckerei und Lebensmittel Kubach“ mit Hauptsitz in Krautheim – und für Gäste des Römermuseums kein „fremdes“ Gesicht. Vor etwa acht Jahren, so Kubach, boten er und sein Team dort schon einmal einen Auszug aus ihrem Leistungsspektrum an.

Kubachs Mitarbeiterinnen Elfriede Mackert und Tamara Zimmermann werden im Wechsel ab dem morgigen Freitag bis Montag, 11. Februar, täglich von 14 bis 17 Uhr für die Gäste da sein. Ab dem 12. Februar wird das „Römercafé“ (so soll es laut Kubach wohl heißen) dann dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr und montags von 14 bis 17 Uhr geöffnet haben. mem

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019