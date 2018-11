Meinung der Osterburkener ist gefragt

Osterburken.Die Bahnstrecke Neudenau - Osterburken wurde in das „Lärmsanierungsprogramm an Schienenwegen des Bundes“ aufgenommen. Seit 1999 wendet der Bund in diesem Programm erhebliche finanzielle Mittel zur Verbesserung des Lärmschutzes an stark befahrenen Bahnstrecken auf.

Auch in Osterburken wird damit ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Wohnumfeldes geleistet. Mit der Umsetzung dieses Programms ist die DB Netz AG in Karlsruhe betraut worden. Welche Maßnahmen in Osterburken und seinen Stadtteilen förderfähig sind, wurde in einer schalltechnischen Untersuchung ermittelt. Deren Ergebnisse wurden bei einer Bürgerversammlung im Juni erläutert.

Seitens der DB AG wurden nun Vorschläge unterbreitet, wie die Lärmsanierung durchgeführt werden kann. Eine erste Variante besteht darin, eine Lärmschutzwand zu errichten. Diese würde sich wie folgt aufbauen: Ab der Güterhallenstraße (Edeka) bis zum Sportplatzgelände beidseitig der Gleise mit zwei Meter Höhe. Im Bereich des Netto-Marktes bis zum Ortsausgang Richtung Adelsheim würde eine drei Meter hohe Lärmschutzwand nur auf der Seite Adelsheimer Straße an den Gleisen errichtet.

„Da eine Schallschutzwand mit erheblichen Eingriffen in das städtische Erscheinungsbild verbunden wäre, sind in den bisherigen Diskussionen und Meinungsäußerungen große Bedenken geäußert worden, dass sich die ohnehin schon trennende Wirkung der Bahngleise durch eine Lärmschutzwand erheblich verschärft“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, und weiter: „So mancher kann sich nicht vorstellen, nicht mehr von der einen zu anderen Seite der Bahnlinie blicken zu können.

Die Meinungen gingen sogar soweit, dass man von einer optischen Grenze sprechen müsse.“

Würde man dieser Meinung folgen, dann käme als zweite Variante nur eine rein passive Lärmsanierung in Frage. Das hieße, dass die Eigentümer der betroffenen Häuser ihre Fenster selbstständig gegen Schallschutzfenster austauschen müssten und hierfür eine Förderung in Höhe von 75 Prozent der förderfähigen Kosten durch den Bund erhalten würden.

Der Gemeinderat erhofft sich weitere Rückmeldungen der Einwohner zu den beiden möglichen Varianten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018