Micky und Goofy auf Zeitreise

Anzeige

Osterburken.„ENTIKE – Archäologie rund um Entenhausen“ lautet der Titel einer Sonderausstellung, die am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im Römermuseum Osterburken eröffnet wird.

Asterix und Obelix und ihre Kämpfe mit den Römern sind allseits bekannt. Seit Jahrzehnten erscheinen regelmäßig, wie erst wieder kürzlich, Comics mit den streitbaren Galliern.

Die Bewohner von Entenhausen bringt man dagegen gar nicht mit Antike und Archäologie in Verbindung. Weit gefehlt: die „Ducks“ sind generationenübergreifend auf Schatzsuche, Micky und Goofy durch Zeitreisen in anderen Epochen unterwegs. Die Antike spielt in Entenhausen regelmäßig eine überraschend große Rolle. Die beliebten Helden von Walt Disney haben sich sogar in zahlreiche Ereignisse der Weltgeschichte eingemischt und treten als ägyptischer Pharao, griechischer Olympiasieger oder römischer Kaiser auf.