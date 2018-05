Anzeige

Osterburken.„ENTIKE – Archäolgie rund um Entenhausen“ lautet der Titel einer Sonderausstellung, die am Donnerstag, 7. Juni, um 19 Uhr im Römermuseum Osterburken eröffnet wird. „Ducks auf Schatzsuche, Micky und Goofy bei Zeitreisen – ganz egal: in Entenhausen spielt die Antike eine große Rolle. Die beliebten Helden von Walt Disney haben sich in zahlreiche Ereignisse der Weltgeschichte eingemischt. Im Römermuseum Osterburken wird nun die Tragweite der Verbindung zwischen Ente und Antike deutlich gemacht. Und es zeigt sich: Hier wird (auch) ernsthafte Archäologie betrieben!“, heißt es auf dem Faltblatt. Die Ausstellung zeigt die Verwendung archäologischer Motive in den „Lustigen Taschenbüchern“, von der Steinzeit über Ägypten, Griechenlan und Rom sind alle Epochen vertreten. Überraschend ist auch die Vermittlung archäologischer Arbeitsweise und Werte. Bild: Römermuseum