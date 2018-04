Mit 17 Auftritten die zahlreichen Zuhörer erfreut

Anzeige

Schatzmeister Werner Ebel legte die Ein- und Ausgaben offen und ging auf die Erlöse der einzelnen Veranstaltungen ein. Die Kassenprüfer Andrea Bechtold und Carsten Bischoff bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Dirigent Rainer Pfeiffer erläuterte die einzelnen Auftritte näher. 17 Auftritte sei die Obergrenze für die Kapelle, die sich bei all den Auftritten gut präsentiert habe. Die Höhepunkte seien das Adventskonzert, die Gestaltung des Gottesdienstes beim Kirchenjubiläum und das Dorffest gewesen. Der Probenbesuch sei zufriedenstellend verlaufen. Die Teilnahme an musikalischen Workshops, die vom Blasmusikverband angeboten werden, sei wichtig, denn man könne hier lernen und über den Tellerrand hinausschauen, betonte der Dirigent.

In Vertretung der Jugendleiterin, Lena Süssenbach, informierte Tobias Münch über die Junkmusiker. Dem Musikverein gehören sieben Musiker unter 18 Jahren an. Zurzeit seien keine Jugendlichen in der Ausbildung. Insgesamt wurden 27 Proben durchgeführt. Die erfolgreiche, modellhafte Kooperation des Jugendorchesters „SOS“ müsse unbedingt fortgesetzt werden. Für die Zukunft heiße es: „Weiter so“. Man müsse noch gezielter für Musikernachwuchs, trotz des Überangebotes an Freizeitaktivitäten und den schulischen Herausforderungen, werben, resümierte Tobias Münch.

Rückblick auf Veranstaltungen

Vorsitzender Link betonte zu Beginn seines Rückblicks, „Wie Sie alle gehört haben, läuft es beim Musikverein Schlierstadt.“ Link ging danach auf einzelne Veranstaltungen ein. Der „Blechbatscherball“ des Musikvereins an Fastnacht sei ein großer Erfolg gewesen. Das Dorffest sei eine „Traumveranstaltung“ gewesen, bei der sich das Orchester gut dargeboten habe, ebenso beim Adventskonzert. Der Weihnachtsbaumverkauf wurde musikalisch umrahmt.

Bezüglich des Probenbesuchs sagte der Vorsitzende: „Jeder einzelne von Euch ist ein wichtiger Bauteil in unserem Puzzle, das Musikverein Schlierstadt heißt. Je mehr Puzzleteile in einem Puzzle verbaut werden, desto deutlicher, schöner und effektiver wird das Gesamtbild.“

Bei seiner Vorschau ging der Vorsitzende auf das anstehende Maibaumfest, einen geplanten Ausflug, auf die Auftritte an Christi Himmelfahrt und am „Kiliani-Markt“ in Osterburken ein. Zum Abschluss dankte Link allen Personen und Institutionen, die den Musikverein unterstützt haben. Auf Antrag des Ortsvorstehers und aktiven Musikers Jürgen Breitinger wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Ortvorsteher Breitinger dankte dem Musikverin im Namen des Ortschaftsrates und der Bürger, für die Auftritte, unter anderem beim Seniorennachmittag und beim Dorffest, bei dem sich die Kapelle zwei Mal sehr gut präsentiert habe. Weiterhin dankte er dem aktiven Musiker Peter Süssenbach für die Moderation des Dorfabends beim Dorffest.

„Ich hoffe, dass Jungmusiker nach ihrer Ausbildung weiterhin dem Verein die Treue halten“, betonte der Ortsvorsteher. Bei den Wahlen wurde wie folgt gewählt: stellvertretender Vorsitzender Fabian Ebel, Schatzmeister Werner Ebel, Schriftführer Rico Schreiber, aktive Beiräte, Volker Müller, Peter Süssenbach, Marie Grimm und Karl-Heinz Breitinger, Jugendleiterin Lena Süssenbach, Jugendvertreter Tobias Münch, Kassenprüfer Andrea Bechtold und Carsten Bischoff.

Bürgermeister Jürgen Galm sagte, dass die Rahmenbedingungen für die Vereine nicht einfach seien und dass sich die Gesellschaft verändert habe. „Die Politik sagt zwar immer, das Ehrenamt müsse gefördert werden, mache dieses tatsächlich aber immer schwieriger“, stellte Galm fest. Der Musikverein sei auf dem richtigen Weg. Die Bevölkerung erkenne bei den Auftritten die Leistungen der Musiker an, so das Stadtoberhaupt abschließend. jüh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018