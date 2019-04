Schlierstadt.Mit Erfahrung und frischem Wind wollen die beiden Kandidaten Michael Schwebler und Tobias Münch die Arbeit des Ortschaftsrats in Schlierstadt weiter bereichern und vorantreiben. Gemeinsam wollen sie sich dafür einsetzen, dass Schlierstadt auch in der Zukunft weiterlebt und sich zum Positiven entwickelt.

Zuerst Gespräche suchen

Wichtig dabei sei besonders der Dialog mit den Bürgern. „Basis unserer Arbeit muss sein, dass ’gschwätzt werd mit de Leut’, bevor Maßnahmen oder Aktionen durchgeführt werden“, darin sind sich die beiden CDU-Kandidaten einig. Michael Schwebler blickte auf die vergangenen fünf Jahre im Ortschafts- und Stadtrat zurück. Besonders hob er dabei die Schaffung neuer Bauplätze und das gelungene Dorffest 2017 hervor.

Baulücken schließen

Ziel müsse es sein, so Schwebler, angefangene Projekte zielstrebig und ohne lange Verzögerung fertigzustellen und mit weiteren Maßnahmen Akzente zu setzen, wie zum Beispiel Baulücken innerorts zu schließen. Schwebler denkt dabei vor allem an sanierungsbedürftige Ortsstraßen und weitere Sanierungsmaßnahmen in der Mehrzweckhalle, Kindergärten und vieles mehr. Weiter will er das Vereinsleben und das Miteinander von Jung und Alt nach wie vor mit seiner ganzen Kraft unterstützen und fördern.

Tobias Münch sieht besonderen Handlungsbedarf in der innerörtlichen Ausgestaltung. „Höchste Zeit“ sei es für die Sanierung der Hauptstraße, ebenso dringend sei die Ortsbildaufwertung durch Erwerb und Abriss der wachsenden Anzahl an Leerständen. Dadurch könne man die innerörtliche Neubebauung deutlich attraktiver machen.

Trotz seines jungen Alters durfte er schon zahlreiche Vereinsaktivitäten miterleben. Die Vereine seien Treffpunkt für Jung und Alt, welche in den kommenden fünf Jahren unterstützt werden müssten, sagte Münch. Für die CDU-Kandidaten sind neben den erwähnten Großprojekten auch die kleinen, aber dennoch sichtbaren Aufwertungen wichtig.

Dies gelte vor allem im Bereich Friedhof, Feuerwehr und Kindergarten. Zusammen stelle man eine gute Mischung aus Erfahrung und neuen Herangehensweisen. Gemeinsam hofft man auf ein gutes Wahlergebnis, um Schlierstadt in einem guten Miteinander nachhaltig gestalten zu können.

