Mit reiner Tüftelei zur richtigen Lösung

Mehr als 300 Schüler des Ganztagsgymnasiums Osterburken machten einzeln oder in Teams beim Wettbewerb „Informatik-Biber“ mit. Viele waren sehr erfolgreich.

Osterburken. Wie sieht eine robuste Internetverbindung innerhalb einer Inselgruppe aus? Solche Aufgaben des Informatikwettbewerbs „Informatik-Biber“ sind interessant und spannend. Auf den ersten Blick ist das zwar reine Tüftelei, tatsächlich handelt es sich aber um Grundüberlegungen, die zur richtigen Lösung führen.

Glückwünsche der Schule

356 Schülerinnen und Schüler des GTO waren ebenso eifrig wie ihre Kollegen aus Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Europa beim „Informatik-Biber“ dabei und stellten sich den unterschiedlichsten Aufgaben. Organisiert wurde der Wettbewerb am GTO von der Lehrerin Annette Hils, die, vertreten durch Christian Schinnagel, den erfolgreichen Teilnehmern im Rahmen einer Feierstunde den Glückwunsch der Schulgemeinschaft für ihre hervorragenden Leistungen überbrachte.

Zugleich dankte Annette Hils allen beteiligten Kollegen für ihre Unterstützung bei der Durchführung des Wettbewerbs und ihren damit verbundenen Beitrag für die Begabtenförderung.

Das Team Johannes Behringer und Bryant Oyeleke aus der Klasse 6a belegte ebenso einen ersten Platz wie das Team Lukas Nickel und Laurin Eder aus der Klasse 10a.

Mehrere Schwierigkeitsgrade

Sehr beachtliche zweite Plätze erkämpften sich Luisa Stahl aus der Klasse 6c, das Team Tessa Häusler und Tabea Schulz aus der Klasse 6a, das Team Maja Bloos und Lena Wüst aus der Klasse 7a, das Team Felix Metzger und Simon Weißschädel, das Team Lia Baumann und Maren Untch (beide aus der Klasse 7b), das Team Alina Hörner und Maja Zipf aus der Klasse 8d und das Team Antonia Hauesen und Henrike Baar aus der Klasse 9c.

Beachtliche dritte Plätze gingen an insgesamt 126 Schüler des GTO, darunter das beste Fünftklässlerteam David Noe und Hendrick Jung aus der Klasse 5c.

Die Teilnahme am „Informatik-Biber“ ist ohne Vorkenntnisse möglich und die Motivation war groß. Angeboten wurden Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades: von Fragen rund um das Sicherheitssystem eines Museums bis hin zur Hochhauslichtkunst.

Seit seiner Premiere im Jahr 2006 verzeichnete der „Informatik-Biber“ immer neue Rekordzahlen und wurde damit zum Projekt mit der größten Reichweite im Bereich der digitalen Bildung in Deutschland.

Versteckte Talente entdecken

Der Wettbewerb hat die Vision, Menschen für den Bereich der Informatik zu begeistern. Er ist für viele Schüler auch der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit Informatik. Der „Biber“ ermöglicht zum einen die Teilnahme vieler Schüler, zum anderen können Lehrkräfte, Eltern und auch die Kinder selbst versteckte Talente erkennen.

Der „Informatik-Biber“ ist das Einstiegsformat der bundesweiten Informatikwettbewerbe (BWINF). Der Wettbewerb ist die deutsche Beteiligung am „Bebras International Challenge on Informatics and Computational Thinking“, der 2004 in Litauen gestartet wurde. Träger von BWINF sind die Gesellschaft für Informatik, der Fraunhofer-Verbund IUK-Technologie und das Max-Planck-Institut für Informatik.

Gefördert wird der BWINF vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Weitere BWINF-Projekte sind der Bundeswettbewerb Informatik, der Jugendwettbewerb Informatik und das Auswahlverfahren für das deutsche Team bei der Internationalen Informatik-Olympiade (IOI).

