Mit „Solibrot“ und „Coffeestop“ helfen

Adelsheim/Osterburken.Während der Fastenzeit beteiligt sich die Weltgruppe Adelsheim/Osterburken an verschiedenen Aktionen des bischöflichen Hilfswerks „Misereor“. Der Erlös aller Aktionen fließt in Projekte von „Misereor“ und kommt den Ärmsten der Armen zugute. Im Weltladen gibt es noch bis Ostern einen „Coffee-Stopp“. Während der regulären Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag vorbeischauen, eine Tasse Kaffee oder Tee genießen und für die Misereor-Projekte spenden.

In Bäckereien in Adelsheim und Osterburken stehen die „Soli-Brot“-Spendenboxen bereit. In der Bäckerei Deimel in Adelsheim gibt es das „Solibrot“. Mit dem Kauf dieses Roggen-Mischbrotes unterstützt man ebenfalls Projekte von „Misereor“.