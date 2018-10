„Miteinander lernen und dabei wachsen“

Osterburken.Den stimmungsvollen und unterhaltsamen Höhepunkt des inzwischen 32. Jazz-Symposiums des Ganztagsgymnasiums Osterburken bildete am Samstagabend das Abschlusskonzert in der Aula: Acht Ensembles präsentierten ihr Können.

Auf Tradition verwiesen

Bevor es dazu kam, hieß Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel Musiker und Zuhörer willkommen und verwies auf die seit mehr als drei Jahrzehnten bestehende Tradition des gemeinsamen, von einer gewissen Neugierde und der Bereitschaft zur Weiterentwicklung geprägten Musizierens.

„Gerade im Jazz-Bereich ist dieses Miteinander von besonderer Bedeutung, um lernen und dabei wachsen zu können“, merkte sie an und schloss die rührigen Hausmeister sowie das Mensa-Personal und die Eltern in ihren Dank mit ein.

Musikalisch eröffnete die „GTO-Kiddies-Band“ mit zwei Welthits den Abend: Auf Bruno Mars’ „Forget You“ ließ der überaus talentierte Nachwuchs „Can You Feel The Love Tonight“, eine andächtige Adaption eines der bekanntesten Lieder von Elton John, folgen, dem gerade die Gesangssolistin Emilia Köpfle besonderes Format schenkte.

Vokal ging es dann auch weiter – und zwar mit dem Chor des von der österreichischen Singer-Songwriterin Veronika Morscher geleiteten Gesangsworkshops, der mit dem bedächtigen und zugleich kraftvollen Titel „Say Something“ überzeugte.

Schließlich kamen die Fans des charakteristischen Big-Band-Sounds auf ihre Kosten: Mit dem schwungvollen Klassiker „Hit The Road Jack“, um den Erdball gegangen als Hit des legendären Ray Charles, und dem von Genesis-Schlagzeuger Phil Collins 1998 adaptierten Titel „True Colors“ brillierte die von Wieland Bosse dirigierte Bigband des Liselotte-Gymnasiums Mannheim.

Aus der Quadratestadt war auch die Bigband des Ludwig-Frank-Gymnasiums angereist, die das Publikum unter Leitung von Theodor Schaumlöffel mit „Gonna Fly Not“ beeindruckte, ehe bei „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ Mitklatschen angesagt war.

Die muntere Combo räumte die Bühne für die aus Angehörigen der Abiturjahrgänge 1980 bis 2018 bestehende Ehemaligen-Bigband des GTO, die kein Geringer als Gernot Ludwig als Begründer und jahrzehntelanger Leiter des Jazz-Symposiums leitete.

Mit Elan und sichtlicher Freude dirigierte er die Seinigen durch den „Moten Swing“ und das aus den Stevie-Wonder-Titeln „I Wish“ und „Isn’t She Lovely“ bestehende Potpourri.

Mit der südländisch-feurigen Tito-Puente-Komposition „Oye como va“ und dem Generationen mitreißenden Hit „Thriller“ von Michael Jackson begeisterte die Bigband „Steam Engine“ der Gewerblichen Schule Öhringen mit Bandleader Wolfgang Roll.

Auf Fußnoten der Popularmusik waren auch die Musiker der von Amira Kaiser dirigierten „WalDIE Bigband“ der Nürtinger Rudolf-Steiner-Schuld eingestellt: Nach dem von Stevie Wonder stammenden „Don’t You Worry ‘Bout A Thing“ fuhren sie den kurzweiligen „Work Song“ von Nathaniel Adderley auf und sorgten zu fortgeschrittener Stunde für beste Abendunterhaltung.

Dem stand freilich auch die GTO-Bigband mit ihrem Dirigenten Patrick Penndorf in keiner Weise nach: Mit viel Flair und aus jedem Takt springender Hingabe aller Beteiligten wurden „Straighen Up And Fly Right“ von Nat King Cole und Irving Mills sowie „Birdland“ präsentiert – genussreiche Musik zum Innehalten. Dabei glänzten die Solisten Jara Zimmermann (Gesang), Marc Rüdinger (Posaune), Jan Schindler (Tenor-Saxophon), Jana Zürn (Vibraphon) und Nikolai Ruff (Alt-Saxophon).

Mit einem echten „Special“ rundeten alle beteiligten Gruppen das Programm des ausgesprochen musikalischen Abends ab: Das klangvolle Stück „Vuvuzela“ wurde von Sebastian Stahl komponiert. Neben Johannes Ludwig (Saxophon), Veronika Morscher (Gesang), Jens Böckamp (Saxophon), Christoph Neuhaus (Gitarre), Dominik Raab (Schlagzeug), Jens Loh (Kontrabass), Heidi Bayer (Trompete) und Tobias Wember (Posaune) führte er die Jugendlichen durch die verschiedenen Workshops.

