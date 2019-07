Mitglieder des Heimatvereins säubern Friedhof

Schlierstadt.Unter dem Motto „Wettschulden sind Ehrenschulden“ trafen sich die Mitglieder des Heimatvereins Schlierstadt in der vergangenen Woche. Beim Dorffest hatte man eine umfängliche Säuberung der Friedhofsanlage versprochen. Und so waren am Freitag einige Hilfsbereite dem Aufruf des Vorstands gefolgt und legten kräftig Hand an. Schnell wurden – mit Hilfe von Rasenmähern, Motorsensen und Heckenscheren – sichtbare Veränderungen erzielt. Beispielsweise wurde das Gras gemäht und aufgesammelt, die Wege von Unkraut befreit sowie die Heckenumrandung zurückgeschnitten. Albin Jelinek, der Vorsitzende des Heimatvereins, freute sich über die zahlreichen fleißigen Helfer und bedankte sich für deren Einsatz. Gerne sei man bereit, eine solche Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen. Im Anschluss lud Jelinek alle Beteiligten zum gemütlichen Beisammensein ans Dorfhäusle ein. Bild: Heimatverein

