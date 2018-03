Mittelstufenchor wird zwei Tage lang „gecoacht“

Anzeige

Osterburken.Viele positive Erfahrungen der Jazzer des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) in Kooperation mit externen, professionellen Musikern bei den GTO-Jazz-Symposien und Probetagen haben vor fünf Jahren dazu geführt, dass der „Hohenloher Kultursommer“ mit einem Festival der besonderen Art Nachwuchs bekam. Auf Initiative von Gernot Ludwig, dem damaligen Leiter der GTO-Jazzensembles, wurde 2014 das Nachwuchsfestival „UpBeat-Hohenlohe“ ins Leben gerufen.

Zusammen mit Marcus Meyer, dem Geschäftsführer des „Hohenloher Kultursommers“, und Johannes Ludwig, Saxofonist in Köln, wurde unter dem Dach des national beachteten Klassikfestivals „Hohenloher Kultursommer“ die Idee des neuen Formates verwirklicht.

Intensive Arbeit, großer Auftritt

Das Konzept ist von Anfang an unverändert: Junge professionelle Jazzbands von nationalem und internationalem Niveau kommen an eine Schule in Hohenlohe oder direkt angrenzenden Gebieten, arbeiten dort zwei Tage intensiv mit Schülern und spielen als abschließenden Höhepunkt ein Festivalkonzert in einer der vielen wunderbaren Spielstätten des „Hohenloher Kultursommers“, wobei die zuvor gecoachte Schülerband als Vorgruppe auftritt. Das Gründertrio freut sich, dass sich die Publikumsresonanz konstant weiterentwickelt hat. Letztes Jahr durfte zum ersten Mal ein „Ausverkauft“-Schild beim Konzert der Kölner Gypsygruppe „Hot Club de Cologne“ zusammen mit der GTO Gypsygruppe in Schöntal an der Tür hängen. „UpBeat-Hohenlohe“ leistet sowohl Aufbau- und Motivationsarbeit an der Basis direkt an der Schule als auch Spitzenförderung bei den talentierten jungen Profimusikern Deutschlands. Durch diese Kombination hat „UpBeat-Hohenlohe“ in den vergangenen Jahren einen besonderen Stellenwert in der Kulturlandschaft erreicht.