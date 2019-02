„Mobilität nimmt im ländlichen Raum besondere Stellung ein“

Bauland.Früher waren Familienmitglieder oft vor Ort und konnten gegenseitig helfen. Heute nimmt der Anteil der älteren Bevölkerung stetig zu, die Familien werden kleiner und oft leben die Kinder nicht mehr in der gleichen Stadt oder Gemeinde. Dennoch haben viele den Wunsch, möglichst lange selbstständig in den eigenen vier Wänden zu wohnen.

Oft sind es kleine Dinge, bei denen gerade die älteren Mitbürger etwas Hilfe gebrauchen können – beispielsweise um von A nach B zu kommen. Vor zehn Jahren hat man darauf in Seckach reagiert – und den ersten Fahrdienst im Neckar-Odenwald-Kreis gegründet (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite).

Aber es gibt noch weitere Städte und Gemeinden, in denen sich Ehrenamtliche für ihre Mitmenschen einsetzen, beispielsweise in Osterburken, in Rosenberg und Bronnacker, in Hirschlanden und in Ravenstein.

„Bürgerhilfe Osterburken – Miteinander – Füreinander“: Seit Ende 2013 gibt es auch in Osterburken einen Fahrdienst. Das Angebot der Bürgerhilfe kann von älteren Menschen oder Menschen mit Handicap in Anspruch genommen werden.

Ansprechpartnerinnen sind Ria Fertig und Inge Wohlfart, die beide seit der Gründung mit von der Partie sind, und seit 2018 von Christine Vogel unterstützt werden.

Der Gründung vorausgegangen waren – auf Initiative von Bürgermeister Jürgen Galm und Hauptamtsleiterin Elke Ander – eine Versammlung und wenig später auch ein Workshop, bei denen Ideen und Wünsche von Bürgern „aufgenommen“ und gesammelt wurden. Schnell hätten sich einige Osterburkener zusammengetan, die sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen einsetzen wollten. Und da der Seckacher Fahrdienst damals schon erfolgreich angelaufen war, „haben wir uns von dessen Mitgliedern beraten lassen“, so Inge Wohlfart im FN-Gespräch.

Unterstützung erhalten Fertig, Wohlfart und Vogel bei ihrer Arbeit von der Stadt Osterburken, die ihnen die „Dienst-Handys“ zur Verfügung stellt. So sind die drei Frauen mobil erreichbar für die Anfragen der Bürger, welche von ihnen im Wechsel montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0160/2343614 entgegengenommen werden. Wie in Seckach sollte die gewünschte Fahrt mindestens einen Tag im Voraus angemeldet werden.

Acht bis zehn Fahrer („Wir haben ein sehr gutes Verhältnis untereinander“) sind in der Römerstadt und deren Stadtteilen ehrenamtlich und mit ihren Privat-Pkw im Einsatz. Sie bringen die älteren Bürger, die keine Angehörigen mehr haben oder deren Kinder weit weg leben, zum Beispiel zum Arzt oder zur Krankengymnastik.

Oder sie ermöglichen ihnen die Nutzung örtlicher Einkaufsmöglichkeiten, den Friseur- oder Fußpflege-Besuch, den Kirchgang, den Friedhofsbesuch sowie beispielsweise auch die Teilnahme am Seniorentreffen. 30 Cent pro gefahrenem Kilometer erhalten die Fahrer als Unkostenbeitrag von ihren Fahrgästen.

Waren es in den Anfangsjahren rund 200 Fahrten im Jahr, so hat sich diese Zahl deutlich erhöht. „Bis zu 300 Fahrten sind es mittlerweile durchschnittlich pro Jahr“, so Inge Wohlfart, die sich – wenn sie mal partout keinen Fahrer finden kann – „halt einfach auch mal selbst hinters Steuer setzt“, denn: „Es geht mir gut, und ich bin dankbar, dass ich noch alles machen kann. Daher wollte ich meinen Mitmenschen helfen, mich einbringen in die Gesellschaft“, verrät sie den Grund für ihr ehrenamtliches Engagement.

Fahrdienst „Bürger – Mobil“ Rosenberg und Bronnacker: Seit Juli 2015 – und somit seit dreieinhalb Jahren – gibt es den Fahrdienst „Bürger – Mobil“ Rosenberg und Bronnacker.

„Wir haben das gleiche Muster wie Seckach“, so Elli Geiger, die neben Irmgard Büchler, Jutta Knaus und Annette Schulz („Springerin“) als Ansprechpartnerin in der Fahrdienstzentrale fungiert. Eine der Frauen ist montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter Telefon 0172/6027225 zur Vereinbarung von Terminen erreichbar.

„Wir sind eine Gruppe Ehrenamtlicher des Arbeitskreises ’Bürger-Mobil’ und überzeugt, dass Mobilität eine wesentliche Voraussetzung für Selbständigkeit und Lebensqualität ist“, heißt es in dem Faltblatt des Teams. 15 Fahrer tragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu bei, dass den älteren Bürgern in Rosenberg und Bronnacker die Mobilität erhalten bleibt. An sie zu entrichten sind 30 Cent pro gefahrenem Kilometer – und eventuell anfallende Parkgebühren.

Elli Geiger ist für die Bezirksfrauenarbeit zuständig und Kirchenälteste. Bei einer Fortbildung Anfang 2015 wurde sie auf die Möglichkeiten aufmerksam gemacht, die ein Fahrdienst bieten kann – und ihr war klar: „Das brauchen wir auch dringend.“

Nachdem sie ihre Idee bei einer Veranstaltung im Rathaus vorgestellt hatte, „war sofort Interesse da“ – und mehrere Rosenberger spontan bereit dazu, als Fahrer aktiv zu werden. Unterstützung erhält das Team von der Stadt, die beispielsweise die drei Handys angeschafft hat.

„230 Fahrten schlugen 2018 zu Buche“, so Elli Geiger, die auch verrät, dass die Anzahl der geleisteten Fahrdienste in den vergangenen zwei Jahren „sehr konstant“ war. „Die meisten führten zum Arzt, aber auch zum Friseur, zum Einkaufen oder ins Pflegeheim.“

Fahrdienst Hirschlanden: Die Fäden für den Fahrdienst in Hirschlanden laufen seit dessen Gründung im September 2014 bei Jana Dodaj zusammen. Sie ist bei der Evangelischen Kirche angestellt und Koordinationskraft für das Projekt „Mehrgenerationendorf“.

Wie in den anderen Städten und Gemeinden im Bauland, in denen Ehrenamtliche einen Fahrdienst anbieten, ging auch in Hirschlanden eine Befragung der Bevölkerung der Gründung voraus.

Waren es zu beginn etwa 18 Fahrten im Jahr, so habe sich diese Anzahl der geleisteten Fahrdienste mittlerweile mehr als verdoppelt. 2018 waren es laut Dodaj rund 40 Fahrten. „Die meisten davon führten zum Arzt oder ins Krankenhaus“ – und sollten möglichst zwei Tage im Voraus bei der Koordinationskraft (Telefon 06295/929680) angemeldet werden. „Ich telefoniere dann die Liste von Leuten ab, die sich dazu bereiterklärt haben, älteren Menschen durch ihren Einsatz eine gewisse Mobilität zu ermöglich.“

Fünf Fahrer (zu Beginn waren es noch rund 20) gehören dem festen Stamm des Hirschlandener Fahrdienst-Teams aktuell an, allesamt Rentner.

Wie in den anderen Städten und Gemeinden verlangen auch sie von ihren Fahrgästen 30 Cent pro Kilometer als Unkostenbeitrag.

„Bürgerhilfe Ravenstein – Bürger helfen Bürgern“: Als eingetragener, gemeinnütziger Verein wurde im November 2011 auf Initiative von Hartmut Laser die „Bürgerhilfe Ravenstein – Bürger helfen Bürgern“ gegründet, in die auch ein Fahrdienst integriert ist. Laser hat sich damals wie heute für die Nachbarschaftshilfe stark gemacht, eine Versammlung einberufen und dabei gleich mehr als 20 Mitstreiter begeistert. Gemeinsam wurde ein Konzept erarbeitet, um sich „für die Belange unserer Mitmenschen in Ravenstein einzusetzen, die Hilfe für den Alltag benötigen“, beispielsweise beim Rasenmähen oder Schneefegen – oder, um mobil zu bleiben.

Mehr als 80 Mitglieder („darunter sind auch viele Ortsvorsteher“) zählt der Verein aktuell. Sieben halten den Fahrdienst aufrecht. Mit ihren Privat-Pkw fahren sie die zum größten Teil älteren Menschen – und zwar hauptsächlich zu Fachärzten, zu Anwendungen oder auch zum Einkaufen. „Die Fahrdienste werden von unseren Mitgliedern immer gerne in Anspruch genommen“, so Laser, der aber auch auf „die Problemlage des Versicherungsschutzes“ hinwies, „unsere größte Baustelle bei der Durchführung unseres Fahrdienstes.“ Rund 50 Fahrten wurden 2018 durchgeführt. Durchschnittlich seien es seit der Gründung des Vereins etwa 60 pro Jahr, so Laser, der im FN-Gespräch auch daran erinnerte, dass schon vor längerer Zeit eine Initiative zur Anschaffung eines Bürgerautos gebildet wurde. Wer die Unterstützung der Bürgerhilfe Ravenstein benötigt, tut dies über das Bürgertelefon (06297/2010051) kund.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019