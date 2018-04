„Modernste Robotertechnologie im Schüttguthandling“

Anzeige

Beim „Global Meeting“ in Osterburken im April wurde der AZO-„RoLog“ auch den weltweiten Vertriebs- und Produktionsgesellschaften von AZO vorgestellt.

Beim „Global Meeting“ handelt es sich um ein regelmäßiges Treffen, bei welchem die Geschäftsführer aller Vertriebs- und Produktionsgesellschaften sowie die Geschäfts- und Bereichsleitungen zusammen kommen, um aktuelle Themen, Strategien sowie die weitere Planung der AZO Gruppe zu besprechen.

Mehrwert für die Kunden

Die erste Entwicklungsstufe des AZO-„RoLog“ wird im Laufe des Jahres kontinuierlich weiterentwickelt, um die speziellen Herausforderungen potenzieller Abnehmer in den Branchen Lebensmittel, Pharmazie, Kunststoff und Chemie zu erfüllen. Ziel ist es, ab 2019 mit diesem System am Markt präsent zu sein. Das erweiterte Produktportfolio stellt so einen absoluten Mehrwert für die Kunden von AZO dar und sichert gleichzeitig den Produktions- und Entwicklungsstandort in Osterburken.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018