Monika Lengenfelder rückt nach

Anzeige

Grundsätzlich begrüßte man das Interesse junger Leute, in Schlierstadt zu bauen, weshalb man auch dieses Bauvorhaben positiv entschied und unterstützen will.

Ein Bauvorhaben, dem der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung seine Stimmung erteilte, wurde vom technischen Ausschuss abgelehnt, berichtete Breitinger. Der Antrag auf Aufschüttung und Abgrabungen auf einem Grundstück fand nicht die Zustimmung des Ausschusses.

An den Ortseingängen sollen Begrüßungsschilder aufgestellt werden, wofür Ortsvorsteher Breitinger mehrere Entwürfe vorstellte. Nach kurzer Diskussion entschied sich das Gremium für eine Variante, die nun umgesetzt werden soll.

Unter „Verschiedenes“ informiert Ortsvorsteher Breitinger den Ortschaftsrat über die Mitteilung an das städtische Bauamt bezüglich der Instandsetzung von Feldwegen. Er teilte mit, dass verschiedene Wege in diesem Jahr noch saniert werden sollen. Die vorgesehenen Bereiche sollen mit einer Spritzdecke versehen werden. Betroffen sind die Gemeindeverbindungsstraße Schlierstadt-Seckach sowie die Wege im Vogelherd, Grillhütte, An der Ebene zum Gangolfsbild und vom alten Bödigheimer Weg Richtung Eberstadt.

Bei den Anfragen der Ortschaftsräte wollte Michael Schwebler wissen, wann die Sanierung der Mehrzweckhalle beginnt. Breitinger teilte mit, dass noch Gespräche mit den Planern geführt werden müssen, in denen die weitere Vorgehensweise besprochen wird.

Weitere Anfragen bezogen sich auf die Verunreinigung von Grundstücken durch Hunde sowie auf die 30-km/h-Zone im Bereich der Zufahrt zum Lothringer von der neuen Straße im Vogelherd. Bei den Anfragen der Bürger galt eine Frage dem Stand der Einrichtung von WLAN in Schlierstadt sowie der Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich des Kindergartens. Der Ortsvorsteher teilte mit, dass die Einrichtung von WLAN noch vorgenommen werden müsse und dass die Anbringung des 30-km/h-Schildes am Kindergarten eine Angelegenheit des Kreises sei. Über den aktuellen Sachstand werde er in der nächsten Sitzung berichten.

Ortsbegehung

Im Anschluss an die Sitzung fand eine Begehung der Baustellen im Ort statt. Dabei konnte das fertiggestellte Baugebiet „Weingärten-Stürzwasen“ und der fertige Ausbau der Straße im Vogelherd vorgestellt werden. Ortsvorsteher Breitinger lobte die zügige Abwicklung durch die Baufirma Konrad. Eine weitere Baustelle, die derzeit im Gange ist, ist der Ausbau der Oberlandstraße und der oberen Talstraße. Ortsvorsteher Breitinger gab dazu Erläuterungen und beantwortete die Fragen der Ortschaftsräte. Nach den bisherigen Planungen sollen die Bauarbeiten vor dem Winter abgeschlossen sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.07.2018