„Musik ist wichtig für das soziale Gefüge“

Osterburken.Die Chöre der Sängergruppe I haben beim traditionellen Gruppensingen am Freitagabend in der Baulandhalle einen Einblick in ihre vielfältige Arbeit und geboten und in diesem dreistündigen Konzert Chormusik verschiedener Stilrichtungen auf höchstem Niveau präsentiert. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Badisch Franken“, dirigiert von Josef Stahl und am Klavier begleitet von Dagmar Stief wurde das Programm musikalisch eröffnet.

Wie der Vorsitzende der Sängergruppe I, Hubert Heffele, in seinen Begrüßungsworten betonte, werde das Publikum mit dem Konzert so richtig auf den Frühling eingestimmt. Den musikalischen Reigen eröffnete der Kirchenchor und Gesangverein Ballenberg mit den Liedern „Zum Tanze, da geht ein Mädel“ und „Du passt so gut zu mir“ unter der Leitung von Hubert Müller und der Klavierbegleitung von Christine Öchsner. Der nachfolgende Chor, der Gesangverein „Frohsinn“ Buch am Ahorn stellte sich unter der Leitung von Volker Schwarz mit dem Lied „Spiel mir eine alte Melodie“ sowie dem klangvollen Stück „Rot sind die Rosen“ vor.

Die Chorgemeinschaft „Eintracht“ Oberwittstadt sang die „Barcarole“ und „Ich wollte nie erwachsen sein“ – an der Gitarre begleitet von Astrid Harlacher und dirigiert von Annemarie Moser. Danach betraten die Sänger des Gesangvereins Leibenstadt die Bühne. Zuerst brachte der gemischte Chor das Lied „Wens’d a Herz hast wie a Bergwerk“ zu Gehör. Der neu gegründete Männerchor sang zur Premiere beim Gruppensingen „Es geht mir gut“. Beide Stücke dirigierte Christine Öchsner.

Der Gesangverein „Harmonie“ Hüngheim präsentierte sich mit den Liedern „Es liegt was in der Luft“ und unter Klavierbegleitung von Beate Speitelsbach „Mit Gesang und guter Laune“. Einen gelungenen Auftritt legte anschließend auch der Gesangverein „Frohsinn“ Korb mit dem nicht einfach zu singenden Lied „Emoi seg-ma uns wieder“ und dem Titel „Zaubermond“ hin. Es dirigierte Irina Inderbaev, die auch am Klavier begleitete. Als großer Klangkörper präsentierte sich der Gesangverein Rosenberg, der letztmalig am Gruppensingen teilnahm, zusammen mit den Sängern des Gesangvereins „Eintracht“ Merchingen unter der gemeinsamen Leitung von Volker Graseck. Dem Lied „Gabriellas Song“ folgte das Stück „Sei hier Gast“, am Klavier begleitet von Carolin Graseck. Mit den Liedern „Nur wer noch träumen kann“ und „Abschied vom Wald“ trug die Chorvereinigung „Liederkranz“ Unterkessach zum Programm bei. Annemarie Moser und Fabian Frank dirigierten.

Beeindruckende Auswahl

Nach einer kurzen Pause zeigte sich Bürgermeister Jürgen Galm in seinem Grußwort von der Liedauswahl beeindruckt. Er dankte allen Akteuren für ihr kulturelles Engagement in den Vereinen und für die Gemeinden. Der Vizepräsident des Sängerbundes Badisch-Franken, Wolfgang Runge, ging auf die Bedeutung des Chorgesanges ein und betonte, dass Musik ohne Gesang nie entstanden wäre. Das Singen im Chor fördere die Gemeinschaft. „Musik ist wichtig für das soziale Gefüge in der Gesellschaft“, so Runge.

Der Gesangverein „Sängerbund“ Hirschlanden sang zum Auftakt des zweiten Teils eindrucksvoll das Lied „Fantasia“, dem der Beitrag „Du fängst mich auf“ folgte. Die Klavierbegleitung lag bei Lisa Hübsch und die Chorleitung bei Annemarie Moser. Gute Laune verströmte die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Osterburken mit den Liedern „Wir bringen Musik“ und „Es war einmal. Die Leitung hatte Dirigent Josef Stahl. Joachim Kirchgeßner begleitete am Klavier. Die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Sindolsheim hatte die anspruchsvollen Titel „Schöne Isabella von Kastilien“ und „Rama lama ding dong“ ausgewählt. Dirigentin Dagmar Stief begleitete auch am Klavier. Michael Friedrich dirigierte den anschließenden Auftritt der Chorvereinigung Sennfeld mit den Liedern „Kann es wirklich Liebe sein“ und „Überall auf der Welt singt man Lieder“. Swetlana Weimer begleitete am Klavier.

„Allein die Vielfalt der Liedvorträge macht den Charme des Gruppensingens aus“, sagte Eva Reichert, stellvertretender Vorsitzender der Sängergruppe I, in ihrem Schlusswort. Singen bedeute Stimmungen und Gefühle weiterzugeben. „Das haben alle an diesem Abend gespürt“, so Reichert. Der Männerchor der Sängergruppe I setzte mit „Gute Laune heißt das Motto“ und „Anti-Aging für uns Männer“ den gesanglichen Schlusspunkt unter ein außergewöhnliches Konzert. Unter dem Beifall des Publikums gewährte der stimmgewaltige Chor gerne mit dem Weinlied „Aus der Traube in die Tonne“ die geforderte Zugabe. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019