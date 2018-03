Musikalischer Hochgenuss

Anzeige

Osterburken.Auf Einladung der Stadt Osterburken und des Fördervereins der Musikschule Bauland kamen zahlreiche Musikfreunde in der Aula des Ganztagsgymnasiums Osterburken.

Nach der Begrüßung durch Musikschulleiterin Nikola Irmai-Koppanyi bildete der dramatisch-feurige Eröffnungssatz aus Edvard Griegs Sonate c-Moll op. 45 souverän interpretiert von Susanne Nakajima (Violine) und Kalman Irmai (Klavier) den Auftakt des traditionell vielseitigen musikalischen Angebots des Abends.

Traditionell vielseitiges Angebot

Frühimpressionistische Klänge entlockte Nina Benke dem altehrwürdigen Steinway-Flügel des Hauses mit Claude Debussys Arabesque Nr.1 in E-Dur. Der Largo-Satz aus Bachs Doppelkonzert d-Moll versetzte das verzauberte Publikum in eine besinnliche und zugleich feierliche Atmosphäre, dargeboten von Anja Schlundt und Mariel Müller-Brincken (Violine) mit David Bühl (Violoncello) und István Koppányi (Klavier). Den einzigen vokalen Beitrag der ersten Hälfte bildete John Rutters „For the beauty of the earth“, einfühlsam gesungen von Ulrike Gall und Viola Bommer.